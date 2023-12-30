PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 13:23 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 13:30

İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

İsrailli aktivist Gaida Dan, soykırımcının sansürünü ifşa etti. Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımın ve Batı Şeria’daki saldırılarını protesto ederken gözaltına alındığını söyleyen 23 yaşındaki aktivist, İsrail polisi tarafından taciz edildiğini söyledi. “Bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız. Gazze halkı katledilirken ve Batı Şeria halkı yerleşimciler ve ordusunun elinde acı çekerken bizi istedikleri gibi susturmalarına izin veremeyiz.” şeklinde konuşan Gaida Dan, herkesi Gazze’deki soykırımı protesto etmeye çağırdı.

İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze'ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

SIRADAKİ VİDEO
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Filistinli baba: “Al bu bisküviyi de cennete götür”
28.12.2023Perşembe
Soykırımcı İsrail askerinden vahşet itirafı: Öldürmek için bebek arıyoruz ama hiç bebek kalmadı
28.12.2023Perşembe
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü ve yaralı var
28.12.2023Perşembe
Katil İsrail ordusu mayına bastı: Kassam Tugaylarının gazabına uğradı! Önce tünele çekildiler sonra havaya uçtular
27.12.2023Çarşamba
El Kassam Tugayları İsrail askerlerine düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler yayınladı
26.12.2023Salı
Bunlar da Var
GS FB maçı niye iptal edildi? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zamana ertelendi? FB GS maçı ne zaman oynayacak? 02:37
GS FB maçı neden ertelendi? İşte iptalin perde arkası...
30.12.2023Cumartesi
Memur ve emekli zammı hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar ne kadar artacak? Nelere yansıyacak? 02:30
Memura-emekliye zam hesabı
30.12.2023Cumartesi
Balıkesir Altıeylül trafik kazası: Köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 01:09
Köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
30.12.2023Cumartesi
Ertelenen 29 Aralık Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray Yurda Döndü! Coşkulu karşılama kamerada | VİDEO 17:23
Galatasaray, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
30.12.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA