İsrailli aktivist Gaida Dan, soykırımcının sansürünü ifşa etti. Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımın ve Batı Şeria’daki saldırılarını protesto ederken gözaltına alındığını söyleyen 23 yaşındaki aktivist, İsrail polisi tarafından taciz edildiğini söyledi. “Bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız. Gazze halkı katledilirken ve Batı Şeria halkı yerleşimciler ve ordusunun elinde acı çekerken bizi istedikleri gibi susturmalarına izin veremeyiz.” şeklinde konuşan Gaida Dan, herkesi Gazze’deki soykırımı protesto etmeye çağırdı.