Haber ajansları yapay zekaya karşı! New York Times’ın OpenAI ve Micrososft ile hukuk savaşı nasıl sonuçlanacak? Teknolojide ABD devri kapanıyor mu?

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından New York Times , telif hakkı ihlali dolayısıyla OpenAI ve Microsoft 'a dava açtı. Davada yapay zekanın, New York Times'ın gazeteciliğe yaptığı yatırımı bedavaya getirmeye çalıştıkları belirtildi. New York Times'ın davayı kazanması halinde OpenAI ve Microsoft milyarlarca dolarlık zarar görecek.

NEW YORK TIMES'TAN YAPAY ZEKAYA DAVA

New York Times'ın çarşamba günü Manhattan federal mahkemesine açtığı telif hakkı ihlali davası, iki şirketin kendi sistemlerini oluşturmak için birçok kaynaktan bilgi kopyaladığını ve New York Times içeriğine özellikle vurgu yaparak "Times'ın devasa içeriğinden bedavaya yararlanmaya çalıştığını" iddia ediyor.

Davada ayrıca, gazetenin "telif hakkıyla korunan haber makaleleri, derinlemesine araştırmaları, görüş yazıları, incelemeleri, 'nasıl yapılır' kılavuzları ve daha birçok içeriğin" yapay zeka ürünleri oluşturmak için "yasadışı" şekilde kullanıldığı belirtiliyor.

Uluslararası basın New York Times'ın yapay zekaya karşı açtığı davayı "bağımsız gazeteciliğin demokrasi içim hayati önemi" bağlamında değerlendiriyor.

YAPAY ZEKA İLE SAVAŞI NEW YORK TIMES BAŞLATTI

New York Times ise ChatGPT'nin üreticilerine ve diğer popüler yapay zeka şirketlerine dava açan ilk büyük Amerikalı medya kuruluşu olduğunu belirtirken davanın kesin bir para talebini içermediğini fakat sanıkların "'The Times'ın eşsiz değerdeki eserlerinin yasadışı kopyalanması ve kullanılmasıyla' ilgili 'milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zararlardan' sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca şirketlerden, The Times'ın telif hakkıyla korunan materyallerini kullanan tüm chatbot modellerini ve eğitim verilerini imha etmeleri isteniyor.

TEKNOLOJİK KORKULUKLAR

New York Times, şikayetinde fikri mülkiyet haklarının kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirmek ve yapay zeka konusunda "teknolojik korkuluklar" içeren bir çözüm bulmak için Microsoft ve OpenAI ile iletişime geçtiğini fakat bir sonuca ulaşamadıklarını belirtiyor. OpenAI sözcüsü Lindsey Held ise yaptığı açıklamada şirketin New York Times ile yaptığı görüşmelerde "yapıcı bir şekilde ilerlediğini" ve dava karşısında şaşırdığını, hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.

ABD LİDERLİĞİ KAYBEDECEK

Yatırımcılar OpenAI'a 80 milyar doların üzerinde bir değer atfediyor. Microsoft ise OpenAI'a 13 milyar dolar ayırdı ve şirketin teknolojisini Bing arama motoruna dahil etti. Teknoloji endüstrisindeki diğer seslerin de telif haklarına yaklaşımda daha kararlı olduğu belirtiliyor. OpenAI'nin ilk destekçisi olan Anddreessen Horowitz, ABD Telif Hakkı Bürosu'na yaptığı yorumda yapay zekayı ifşa eden bir yazı yazmış ve "şirketlerin telif hakkı sorumluluğuna maruz kalması onları ya öldürecek ya da gelişimlerini önemli ölçüde engelleyecektir." İfadelerini kullanmıştı.

Yatırım şirketi yaptığı açıklamada, "Sonuç çok daha az rekabet, çok daha az yenilik ve büyük olasılıkla ABD'nin küresel yapay zeka gelişimindeki lider konumunu kaybetmesi olacaktır" dedi.