Haber ajansları yapay zekaya karşı! New York Times’ın OpenAI ve Micrososft ile hukuk savaşı nasıl sonuçlanacak? Teknolojide ABD devri kapanıyor mu?

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından New York Times, telif hakkı ihlali dolayısıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açtı. Davada yapay zekanın, New York Times'ın gazeteciliğe yaptığı yatırımı bedavaya getirmeye çalıştıkları belirtildi. New York Times'ın davayı kazanması halinde OpenAI ve Microsoft milyarlarca dolarlık zarar görecek.