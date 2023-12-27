The New York Times'tan yapay zekaya dava! OpenAI ve Microsoft'tan "telif hakkı" istedi

New York Güney Mahkemesinde açılan davada, The New York Times tarafından yayımlanan milyonlarca makalenin, artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı iddia edildi.

İLK OLDU

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu oldu.

KOPYA VE TELİF

The New York Times tarafından yapılan şikayette, sanıkların gazetenin eserlerini "yasa dışı şekilde kopyalanması ve kullanılmasıyla" ilgili "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan" sorumlu tutulması gerektiği belirtilirken, şirketlere gazetenin telif hakkıyla korunan çalışmalarını kullanan tüm sohbet robotu modellerini ve eğitim verilerini kaldırma çağrısı yapıldı.