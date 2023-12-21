Google telif ödeyecek: Dijital telif yasası için çalışmalar hızlandı!

DİJİTAL TELİF SORUNU NEDİR?

Birçok insan haberlere arama motoru Google üzerinden ulaşıyor. Ayrıca Google Haberler uygulaması ile de içerik üreticilerinin içeriklerini kullanıyor. Bu haberler üzerinden milyar dolarlar kazanan Google, dijital içerikleri üretenlere herhangi bir ödeme yapmıyor. Dünyada birçok ülke bunun haksızlık olduğunu belirterek, yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor. Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.



YILDA 3.2 MİLYAR DOLAR

Instagram, WhatsApp ve Facebook'u bünyesinde bulunduran Meta grubunun yıllık kazancının 3.2 milyar dolar değerinde olduğunu söyleyen Ümit Sanlav, "Ürettiğiniz içerik üzerinden bu sosyal medya mecraları, internet servis sağlayıcıları para kazanıyor, fakat siz bundan hiçbir karşılık almıyorsunuz" dedi.

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