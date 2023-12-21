Google telif ödeyecek: Dijital telif yasası için çalışmalar hızlandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' çalışmalarına hız verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' çalışmalarına hız verdi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ı bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye çağıracaklarını söyledi. A Para'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Hüseyin Yayman, "Brüksel'de, Londra'da, Paris'te ne varsa Google hangi anlaşmaya bağlı kalıyorsa Ankara'da da onu istiyoruz. Bu kırmızı çizgimiz" açıklaması yapmıştı. Hüseyin Yayman, Türkiye'deki telif yasasının çok eski olduğuna işaret ederek, mevcut telif yasasının eskidiğini ve günün şartlarına cevap veremediğini aktarmıştı. Yayman, "Bir gazetede haber üretildiğinde, herhangi bir internet sitesi o haberi alıp kopyalamakta ve kendi haberi gibi sunmakta. Ama biz buna dijital telifi getirdiğimizde içerik üreticisine bir bedel ödemek durumunda kalacak" demişti.
'BİZİ SÖMÜRÜYOR'
Yeni yasa çalışmalarını değerlendiren sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav da, "Eğer bu yasa teklifi Meclis'ten geçerse Google, Facebook gibi dijital mecralar içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacak" dedi. Sanlav, sözlerini şöyle sürdürdü: "Google bizi sömürüyor! Haberlere arama motoru Google üzerinden ulaşılıyor. Bu haberler üzerinden milyar dolarlar kazanan Google, dijital içerikleri üretenlere herhangi bir ödeme yapmıyor."
DİJİTAL TELİF SORUNU NEDİR?
Birçok insan haberlere arama motoru Google üzerinden ulaşıyor. Ayrıca Google Haberler uygulaması ile de içerik üreticilerinin içeriklerini kullanıyor. Bu haberler üzerinden milyar dolarlar kazanan Google, dijital içerikleri üretenlere herhangi bir ödeme yapmıyor. Dünyada birçok ülke bunun haksızlık olduğunu belirterek, yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor. Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.
YILDA 3.2 MİLYAR DOLAR
Instagram, WhatsApp ve Facebook'u bünyesinde bulunduran Meta grubunun yıllık kazancının 3.2 milyar dolar değerinde olduğunu söyleyen Ümit Sanlav, "Ürettiğiniz içerik üzerinden bu sosyal medya mecraları, internet servis sağlayıcıları para kazanıyor, fakat siz bundan hiçbir karşılık almıyorsunuz" dedi.