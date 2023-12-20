Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Gazze açıklaması: "Filistin devletinin kurulmasına dair BMGK kararının uygulanması gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüssam Zeki ile Fas'ın Marakeş kentinde yapılan Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüleştiğini belirterek, "Her türlü terör eyleminin kınanması gerektiği yönündeki pozisyonumuzu yineledik. Bunun yanı sıra bu tür eylemlere, sivilleri toplu şekilde cezalandırma ve uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde gücü kullanma yöntemleriyle yanıt verilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.