Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Gazze açıklaması: "Filistin devletinin kurulmasına dair BMGK kararının uygulanması gerekiyor"

Lavrov, BMGK'nin en kısa zamanda Gazze'deki durumla ilgili gerekli kararları kabul edeceği umudunu paylaştı.
Filistin devletinin oluşturulması önemini vurgulayan Lavrov, "Orta Doğu'daki kriz, Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili sorunu ağırlaştırdı. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Aksi taktirde şiddet devam edecek. Ortak çabalarla çatışmaları durdurduktan ve insani sorunları çözdükten hemen sonra Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK kararının derhal uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.