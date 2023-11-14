ABD basını bombayı patlattı! CNN: Blinken, Gazze konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık olduğunu itiraf etti

ABD'Lİ 100 DİPLOMATTAN BıDEN'IN İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİREN BİLDİRİ
ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.
Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.
ÜST DÜZEY YETKİLİ JOSH PAUL İSTİFA ETMİŞTİ: "SİSTEM İŞLEMİYOR"
ABD Dışişlerindeki "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürlüğünden "İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığı" gerekçesiyle istifa eden Paul konu hakkında PBS kanalının "Just Foreign Policy" programına konuştu.
Paul, Leahy Yasası çerçevesinde, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını hatırlatarak ABD'nin söz konusu ihlalleri denetleyen "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimindeki süreçleri değerlendirdi.
Yasalar çerçevesinde hareket edilmesinin yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini işaret eden Paul, konuyla ilgili "yürürlükteki bazı ABD yasalarının özellikle muğlak bırakıldığını ve bu nedenle de sistemin işlemediğini" savundu.
Bu kapsamdaki incelemeler sırasında biriminin pek çok insan hakları ihlalini raporladığını aktaran Paul, üst kademelerdeki yetkililerin söz konusu raporları göz ardı ederek imzalamadığını dile getirdi.
"HİÇBİR İSRAİL ASKERİ BİRİMİ İNSAN HAKLARI İHLALİNDEN SUÇLU BULUNMADI"
Paul, ilgili birim yetkililerinin imzalı onayı olmadan incelemelerin sonuca bağlanamadığına, insan haklarının ihlal edildiğine hüküm verilmeden de ABD'nin ilgili askeri oluşuma silah alım satımında yaptırım uygulamadığına dikkati çekti.
Güvenlik denetiminin tıkanıklığını açıklayan Paul, bu durum için "Hiçbir İsrail askeri birimi insan hakları ihlalinden suçlu bulunmadı. (Güvenlik incelemesine yönelik) Sistem işlemiyor." yorumunda bulundu.
Konuyla ilgili yürürlükteki bazı ABD yasalarının "özellikle muğlak bırakıldığını" vurgulayan Paul, "Kesinlikle yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Asıl soru, bu yeterli mi?" sorusunu yöneltti.
Paul, Denetleme biriminin Leahy Yasası ihlallerini tespit etmesine rağmen uygulamada İsrail ile silah alım satımının sürmesi hususunda "Kesinlikle ticari silah alışverişi politikasına uymuyoruz." ifadesini kullandı.
ABD HÜKÜMETİNDE ÜST DÜZEY İSRAİL İSTİFASI
Öte yandan Katliama çanak tutulmasına ABD hükümetinin üst düzey yetkilileri de yeter dedi. ABD Dışişleri Başkanlığı'nda 11 yıl genel müdürlük görevinde bulunan Josh Paul istifa etmişti.
Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetmişti.
"BU PAZARLIĞIN SONUNA GELDİK"
Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtmişti.
İsrail'e verilen silahların işe ilk başladığında kendine verdiği sözü hatırlatan Paul "Bu büroya geldiğimde... onun ahlaki karmaşıklığı ve ahlaki tavizlerinin olmadığını biliyordum ve kendime, hissettiğim sürece orada kalacağıma dair bir söz verdim. Bugün ayrılıyorum çünkü İsrail'e ölümcül silahların sağlanmasına devam edilmesi - aslında genişletilmesi ve hızlandırılması - ile ilgili mevcut rotamızda bu pazarlığın sonuna ulaştığıma inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.
"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etmişti.
BUNUN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM
Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etmişti.