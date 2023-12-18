CANLI TAKİP | Gazze’de İsrail soykırımı devam ediyor: Mülteci kampları hedefte! Terör devleti İsrail gözünü Batı Şeria’ya dikti

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi. Wafa haber ajansı baskın sırasında İsrail'e ait bir keşif uçağının Nablus üzerinde seyrettiğini bildirdi. Başkında, bir Filistinli genç gerçek mermi ile vurularak öldürüldü. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da ayrıca; Nablus Şehitler Kavşağı ve Filistin Caddesi bölgeleri, Nablus yakınlarındaki Beita kasabası, El-Bireh şehrindeki Am'ari mülteci kampı, Beytüllahim'deki Aida ve El-Azza mülteci kampları, Tubas'ın kuzeyindeki Akabe kasabası, Ramallah'ın kuzeybatısında Abwein'e baskın düzenledi.

Terör devleti İsrail, Gazze 'de soykırıma Batı Şeria 'da ise baskınlara devam ediyor. Filistin haber ajansı Wafa, terör devletinin dün gece Cibaliye'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08:24 Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

02:39 İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması sonucu gazeteci Hanin el-Kaştan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.



02:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor



srail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler ve yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

01:43 Kemal Advan Hastanesi'nin sağlık personelinin basın açıklaması sırasında İsrail askerleri ateş açtı



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin önünde sağlık personelinin basın açıklaması yaptığı sırada İsrail askerleri ateş açtı. İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde hastaneye baskın yapmış, çekilirken de büyük yıkım yaparak hastaneyi kullanılamaz halde bırakmıştı.



00:58 DSÖ: Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlar karşısında "dehşete kapıldık"



17 ARALIK TARİHİNDE YAŞANALAR...

22.32 Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp.

20.41 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

17:02 KEREM ŞALOM KAPISI 7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ AÇILDI

İsrail, 7 Ekim'de savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir sınır kapısını Gazze'ye yardım için açtı.

Kerem Şalom sınır kapısı Gazze'nin güneyinde yer alıyor ve önceki günlerde Mısır'dan Gazze'ye giriş yapan kamyonların kontrolünde kullanılıyordu.

Cumartesi günü ise doğrudan İsrail tarafından kamyonların Kerem Şalom kapısından geçişine izin verildi.

12:23 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü

10.51:İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli öldü.

02.15 DSÖ: GAZZE'DEKİ 36 HASTANEDEN SADECE 8'İ KISMİ OLARAK HİZMET VERİYOR



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8'inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinin, binlerce hastaya yeniden hizmet vermek için faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını, ancak durumun hala inanılmayacak derecede zorlu ve kaotik olduğunu kaydetti.

DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir heyetin, temel tıbbi malzemeleri sağlamak ve öncelikli sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek için Şifa Hastanesine ulaştığının altını çizen Ghebreyesus, hastanenin, şu anda sınırlı olarak travma stabilizasyonu ile diyaliz desteği hizmeti sağlayabildiğini aktardı.

Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek personelin olmadığına işaret etti.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ GIDA EKSİKLİĞİ, ENDİŞELERİ GİDEREK ARTIRIYOR

Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık sistemi kötü durumda, 36 hastaneden sadece 8'i kısmen hizmet verebiliyor. Gazze Şeridi boyunca açlığın artmasına neden olan gıda eksikliği de giderek artan endişelerden biri. Şiddetli açlık, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. (Gazze için) Tek sürdürülebilir çözüm, acilen ateşkesin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.