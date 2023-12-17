İsrail ordusu beyaz bayrak taşıyan 3 İsrailli esiri ’yanlışlıkla’ öldürdüğünü açıklamıştı! Tel Aviv’de Netanyahu’ya isyan!

Oğlu Itay Chen (19) Gazze'de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi. Savaş Kabinesi'nin ve Başbakan Netanyahu'nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay." diye konuştu.

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD'de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor." uyarısında bulundu. Kardeşi Gazze'de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti.

Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas'la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı. Esir yakını Inbal Zach da yaptığı açıklamada, "Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok." dedi. Zach, "İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı." ifadelerini kullandı.

BEYAZ BAYRAK TAŞIYORLARMIŞ

İsrailli bir ordu yetkilisi, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından "yanlışlıkla" öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı sürüyor. İsrail ordusunun sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, bölgede esir tutulan İsraillilerde hedef oluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari'nin dün yaptığı 3 İsrailli esirin "yanlışlıkla" öldürüldüğü açıklaması İsrail'de büyük tepkiye neden olurken, İsrailli bir yetkili daha şoke eden bir açıklama yaptı.

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldürülen 3 İsrailli esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdığını açıkladı. Telefonla gazetecilere açıklama yapan yetkili, "Esirlerin hepsi gömleksizdi ve ellerinde beyaz bir bez asılı sopa vardı. Asker, tehdit olarak algılayarak ateş açtı. İki esir hemen orada öldü, diğeri ise yaralı olarak bir binaya sığındı fakat binadan çıktığı anda bir asker tarafından 3. esir de öldürüldü" dedi. IDF Sözcüsü Hagari dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurmuş, öldürülen esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine belirtmemişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN