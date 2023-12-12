Katil İsrail ordusundan beyaz fosfor itirafı! Dünyanın gözü önünde savaş suçu

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray 'ın Lübnan 'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi.

Soykırımcı İsrail, ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze'de katliama devam ediyor. Terör devleti İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 18 bin 205 Filistin li hayatını kaybetti. BEYAZ FOSFOR İTİRAFI İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var." ifadelerine yer verildi.

Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.