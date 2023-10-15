New York Times İsrail’in Gazze’yi işgal planını yazdı! Tel Aviv’in en büyük korkusu tüneller: Yeni cepheler açılabilir

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.
Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.
ABD medyası ise işgalci İsrail'in kanlı planını yazdı. Buna göre İsrail Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmayı hedefliyor. ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan, "İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor" başlıklı haberde saldırının 2006 yılında Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana İsrail'in gerçekleştireceği en büyük kara harekatı olması bekleniyor. Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli subaylara göre, işgalci devlet geçici olarak Gazze'nin bazı kısımlarını elinde tutma girişiminde bulunacağını ifade etti.
İSRAİL'DEN REHİNE UYARISI
NYT gazetesine konuşan subaylar kara operasyonuyla ilgili risklere de dikkat çekti. Buna göre, hem yer üstünde hem de tünellerde çatışmalar aylarca devem edebilir.
Gazetede yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın rehineleri öldürebileceği, savaşçı olmayan Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanabileceği ve bölgeyi bubi tuzaklarıyla doldurabileceği konusunda uyardığı bildirildi.
HİZBULLAH DEVREYE GİREBİLİR
İsrail'in Hamas liderliğini ortadan kaldırdıktan sonra Gazze'de nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili herhangi bir planının bulunmadığı da belirtiliyor. Haberde Hamas'a destek veren Hizbullah'ın daha büyük bir güç olduğu ve Gazze'nin düşmesi halinde İran destekli grubun yeni bir cephe açabileceği ifade ediliyor.
YER ALTI TÜNELLERİ
Kara harekatı öncesi Hamas'ın yer altındaki yüzlerce kilometrelik tünelleri ve sığınaklara yerleştiği düşünülüyor. Hamas üyelerinin olası bir kara hareketında bu tünelleri havaya uçurabileceği, bomba ve bubi tuzaklı binaları patlatarak ilerlemeleri engellemeye çalışacağı bekleniyor. Yapılan başka bir açıklamaya göre ise Hamas tünellerden çıkarak İsrail güçlerini pusuya düşürmeyi de planlıyor.
ANGAJMAN KURALLARI GEVŞETİLDİ: ŞÜPHELİ DÜŞMANLARA ATEŞ EDİN
Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi.
KARA HAREKATI ERTELENDİ
Gazeteye konuşan İsrailli subay Golan Vach ise, son günlerde hava harekatı ile yaşanan geniş çaplı hasar nedeniyle, askerlere son günlerde yıkık kentsel ortamlarda savaşmalarına yardımcı olmak için ek eğitim verildiğini bildirdi. ABD merkezli gazeteye konuşan yetkililer, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve drone operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi. İşgalci kuvvete piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan da destek verileceği ifade edildi. Kara birliklerine savaş uçakları, helikopterler, havadan insansız hava araçları ve karadan ve denizden atılan toplar tarafından koruma sağlanacağı bildirildi.
HEDEF YAHYA SİNWAR
Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli askerlerden biri ise Hamas'ın Gazze'yi askeri ve siyasi olarak yönetemeyecek hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İsrail'in hedefe koyduğu isim ise üst düzey Hamas yetkilisi Yahya Sinwar. İsrail, geçtiğimiz Cumartesi günü İsraillilere karşı yaşanan zulümden Sinwar'ı sorumlu tutuyor. İsrailli başka bir komutan ise Sinwar'ı kastederek, "O yürüyen ölü bir adam ve biz o adama ulaşacağız" diyerek adeta intikam yeminleri ediyor.
İsrail'in güney Gazze'yi kontrol etme konusunda henüz karar vermediği ancak güney İsrail kontrolü dışında kalırsa bazı Hamas liderlerinin hâlâ kaçak kalabileceği belirtiliyor. Gazeteye göre analistler, Hamas'tan sonra Gazze'yi kimin yöneteceği sorusunun da kaygı verici olduğunu söylüyor.
İŞGALCİ İSRAİL İLE SAPKINLIK BİR ARADA
Öte yandan A Haber canlı yayınında ekrana yansıyan görüntüler Müslümanlara karşı nasıl bir katliama hazırlanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sınırdaki tanklarda bekleyen işgalci İsrail askeri elinde sapkın LGBT terörünü simgeleyen İsrail bayrağı ile anbean görüntülendi. Canlı yayına yansıyan görüntülerde LGBT bayrağı ile birleştirilmiş İsrail bayrağı dikkat çekti.