Siyoniste boykot darbesi! Starbucks ve H&M o ülkeden çekilmenin sinyalini verdi: Tek tek kepenk kapatıyorlar

Soykırımcı İsrail , Gazze'de katliamı sürdürürken siyonist markalara yönelik boykot da sonuç vermeye devam ediyor. Terör devleti İsrail'e açıkça destek veren Starbucks ve İsveç hazır giyim markası H&M gibi markalar boykottan en çok etkilenen markalar arasında. Geçtiğimiz günlerde 10,98 milyar dolarlık bir düşüş yaşayan Starbucks, boykottan ağır bir darbe daha aldı. Soykırım destekçisi Starbucks'ın şubeleri tek tek kepenk kapatıyor.

Siyonist Yahudi Howard Schulz'ün sahibi olduğu Starbucks , soykırımcıya yönelik boykotun bir numaralı hedefi haline geldi. Dünyanın dört bir yanında boykota katılım oranı her geçen gün artarken soykırımcıya destek veren markalarda raflar dolu masalar ise resmen boş kaldı.

STARBUCKS VE H&M O ÜLKEDEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALACAK

Boykotun oldukça etkili olduğu Fas'ta Starbucks ve H&M gibi siyonist markaların şubeleri teker teker kepenk kapatıyor. Faslı haber ajansı Maroc Hebdo, Starbucks ve H&M'in birkaç haftadır Fas pazarından çekilme ihtimali üzerine çıkan haberler hakkında güncel verileri paylaştı.

TEK TEK KEPENK KAPATIYORLAR

Fas'ta 30 Kasım'da yapılan bir açıklamada 15 Aralık'ta her iki markanın da ülke pazarından çekileceği belirtilmiş ve francheise haklarının Kuveytli grup Alshaya'ya devredileceği bildirilmişti. Alshaya'dan 3 Aralık'ta yapılan açıklamada ise her iki markanın da ülkede faaliyet göstereceği belirtilirken şube sayılarında ise düzenlemeye gidileceği vurgulanmıştı.

BOYKOTUN ZARARI "GRANDE BOY"

Siyonist Starbucks, geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 1992'den bu yana en büyük kaybını yaşıyor. Şirketin piyasa değeri 10,98 milyar dolarlık düşüşte.

Borsada hisse kaybetmeye ve özellikle de Fas gibi ülkelerde sinek avlamaya başlayan H&M ve Starbucks'ın faaliyetlerinin devam edeceği belirtilse de şubeleri tek tek kapatılırken geleceklerinin pek de parlak olmadığı çok açık.

Dünyanın her yerinde protesto edilen bu markalar terör devleti İsrail'in halkların gözündeki yansıması haline geldi. Starbucks'tan içilen bir kahve yahut H&M'den alınan basit bir tişörtün bile Gazze'ye bomba olarak döneceğini bilen herkes bu markaları boykota devam ettikçe sinek avlamaya devam edecek ve dünyanın dört bir yanını örümcek ağı gibi sardıkları şubelerini kapatmak zorunda kalacaklar.