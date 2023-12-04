ABD’li Senatör Lindsey Graham yine saçmaladı! İsrail’in Gazze’deki soykırımını 2. Dünya Savaşı’na benzetti

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze 'de dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırım yapıyor.

Soykırıma ilk günden bu yana ise ABD destek veriyor. Öyle ki hastanelerin vurulmasından tutun tüm sivil saldırılarında İsrail yönetiminin bahanelerini savunan ABD saldırıların ilk günlerinde asker desteği bile sağladı.

Şimdi ise bir yandan soykırım suçundan sıyrılmaya çalışıyor bir yandan da içindeki nefreti dışa vurmaktan kendini alıkoyamıyor.