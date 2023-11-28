DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

BAKAN FİDAN ARNAVUTLUK VE ESTONYALI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.