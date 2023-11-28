Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı" ifadeleri yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.
Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.
BAKAN FİDAN ARNAVUTLUK VE ESTONYALI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.
Fidan ile Hasani arasındaki görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.
Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Fidan arasındaki görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ile NATO ittifakının gündemindeki konular değerlendirildi.
BAKAN FİDAN İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
ALMAN VE KANADALI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolyile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Her iki görüşmede de Gazze'deki insanlık dramı ve NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.