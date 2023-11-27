Soykırımcı Netanyahu’nun darbe korkusu! Koltuğunu kaybetmemek için onlarla görüşme yaptı

Terör devleti İsrail Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu karşısındaki şokunu 52 gündür Gazze'de soykırım uygulayarak atmaya çalıyor. "Güçlü istihbarat" konusundaki sözde itibarını kaybeden İsrail'de hedefte Başbakan Benjamin Netanyahu yer almaya devam ediyor. İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, Netanyahu'nun son günlerde parti içinde kendisine darbe yapılacağını düşündüğünü ve endişe içinde olduğunu belirtti.

NETANYAHU KOLTUK GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Yedioth Ahronot, "Netanyahu darbe endişesi taşıyor ve savaşın hemen ardından seçim yapılmasını hedefliyor" başlıklı haberinde Netanyahu'nun partideki gücünü korumak için Likud'un milletvekilleriyle görüştüğünü belirtti.

BİBİ TİR TİR TİTRİYOR

İsrail gazetesinin haberinde Netanyahu için "Yerine kimin geçeceği konusundaki konuşmalardan korkuyor ve kimsenin ona karşı güçlerini birleştirmediğinden emin olmak istiyor." İfadelerine yer verildi.

NETANYAHU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

Yedioth Ahronot'a göre üst düzey bir Likud yetkilisi, partinin hükümete güvensizlik oyu vererek Netanyahu'yu başka bir aday ile değiştirme olasılığını değerlendirdiğini iddia etti. İddiaya göre bu isimlerden birisi ön seçimlerde yeni Likud başkanı seçilene kadar geçici olarak başbakanlık görevine atanacak olan Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı MK Yuli Edelstein'dı.

LİKUD ÜYELERİYLE TEK TEK GÖRÜŞÜYOR

Terör devletinin başbakanı Netanyahu, cuma günü, aralarında Keti Sheerit, Dan Iloz, Hanoch Milbitsky ve Boaz Bismuth'un da yer aldığı çok sayıda milletvekili ile bireysel olarak görüştü. Likud'dan bir isme göre Netanyahu yerine bir başkasının geçeceğine dair tartışmalardan korkuyor ve kimsenin ona karşı bir darbeye katılmadığından emin olmak istiyor.

KABİNEDE EK BÜTÇE KRİZİ

İsrail'in savaş bütçesinde Yahudi yerleşimlerine ayırdığı pay ise Netanyahu hükümetinde bir krize daha yol açtı. Hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek savaş bütçesi Acil Durum Hükümeti'nde çatlağa sebep oldu

Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda, "aleyhte oy kullanacağını" belirtti.

Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, hükümetin "savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü" zarara uğratacağını belirterek, "Hükümetin buna uygun davranmasını" istedi.

İsrail'deki tüm fonların şu anda "savaş ihtiyaçlarına" aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ve "sıradaki adımları değerlendireceklerini" ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulundu.