İngiliz Times'tan skandal manşet! "İsrail kontrolü kaybetti her şey ters gidiyor" deyip Netanyahu'ya yol gösterdi

GAZZE'DE 3 HASTANE ÇALIŞIYOR Öte yandan İsrail 'in bombalamaları nedeniyle Gazze Şeridi 'nin kuzeyinde sadece El-Ehli Baptist, Avde ve Kemal Advan hastanelerinin zor şartlarda faaliyet gösterdiği bildirildi.

Özellikle kuzeyde olmak üzere, Gazze Şeridi'ne giren tıbbi ve yakıt yardımlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Berş, Gazze'de sağlık alanında yaşanan felakete dikkati çekerek, daha yüksek miktarlarda tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sağlık Müdürü Berş, Ehli Baptist, Avde ve Kelam Advan hastaneleri olmak üzeri Gazze'nin kuzeyinde çalışan yalnızca 3 hastane kaldı. Bölge en temel sağlık imkanlarından yoksun bir şekilde. Sağlık durumu çökebilir." dedi.