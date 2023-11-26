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İngiliz Times'tan skandal manşet! "İsrail kontrolü kaybetti her şey ters gidiyor" deyip Netanyahu'ya yol gösterdi

Son dakika haberleri... Katil İsrail, 51 gündür Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. 4 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail ordusu yine sivilleri hedef alıyor. Siyonistlerin kuklası haline gelen Batı ise yapılan zulme göz yummakla kalmayıp üzerine bir de İsrail'e katliam için yol gösteriyorlar. Buna son örnek İngiliz Times gazetesi. Gazze'de yaşananları manşetine taşıyan Times, İsrail’in Hamas karşısında çaresizliği, kara harekatı yapamaması ve ateşkes nedeniyle üzgün. Gazete "İsrail 50 gün sonra savaşın kontrolünü kaybetti" başlığını attığı haberinde her şeyin İsrail için ters gittiğini yazdı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine bu konuda suçlayan Times, Netanyahu'nun saldırı sonrası bir "ertesi gün planı" bulmak zorunda olduğunu yazdı.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 16:42 Güncelleme 26 Kasım 2023, 17:02
İngiliz Times’tan skandal manşet! İsrail kontrolü kaybetti her şey ters gidiyor deyip Netanyahu’ya yol gösterdi

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde resmen soykırım yapıyor. Batı ise katliama göz yumuyor. 4 günlük ateşkese rağmen İsrail hala Gazze'de saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

GAZZE'DE 3 HASTANE ÇALIŞIYOR
Öte yandan İsrail'in bombalamaları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece El-Ehli Baptist, Avde ve Kemal Advan hastanelerinin zor şartlarda faaliyet gösterdiği bildirildi.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan 3 hastanede de sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özellikle kuzeyde olmak üzere, Gazze Şeridi'ne giren tıbbi ve yakıt yardımlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Berş, Gazze'de sağlık alanında yaşanan felakete dikkati çekerek, daha yüksek miktarlarda tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sağlık Müdürü Berş, Ehli Baptist, Avde ve Kelam Advan hastaneleri olmak üzeri Gazze'nin kuzeyinde çalışan yalnızca 3 hastane kaldı. Bölge en temel sağlık imkanlarından yoksun bir şekilde. Sağlık durumu çökebilir." dedi.

İNGİLİZ MEDYASI SİYONİSTLER KADAR ÜZGÜN
Katil İsrail'in Hamas karşısında çaresizliği, kara harekatı yapamaması ve ateşkes İngilizleri çok üzdü. İngiliz Times gazetesi yaşananlar hakkında "İsrail 50 gün sonra savaşın kontrolünü kaybetti" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde 50 gündür İsrail'in 500 bin askeriyle (Yedekler dahil) kabaca 25 bin kişilik Hamas'a karşı savaştığı hatırlatıldı.

HAMAS'IN KOZU
Ateşkes ne kadar sürerse sürsün, İsrail ordusu (IDF) bu arayı askerlerini yeniden konuşlandırmak, istihbarat tablosunu iyileştirip saldırılarını planlayacak. Hamas için de benzer bir şey söylemek mümkün. Hamas'ın 20'ye yakın ABD'liyi rehin aldığı biliniyor. Bu ateşkes süreci boyunca ABD'ye adeta "kanca" takan Hamas, bir sonraki ateşkesin gerçekleşmesi için bu kozuna güveniyor.

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GÜNEYDEKİ SİVİLLER İŞGALİ ENGELLİYOR
İsrail ordusunun Gazze'nin güneye ilerlemesi çok daha büyük sorunları beraberinde getirecek. Bölgede hem Birleşmiş Milletlere ait kamplar hem de Gazzeli sivil nüfusu oldukça yüksek. İsrail güneydeki sivillere her ne kadar bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunsa da uzmanlar bu durumun imkansız olduğunu söylüyor. Nüfusun yoğun olması nedeniyle de kara harekatının devam etme olasılığı epey düşüyor.

İSRAİL'İN ACI GERÇEĞİ
"Tel Aviv için acı gerçek" ifadesinin kullanıldığı haberde savaş olarak ilan edilen saldırılarda her şeyin ters gittiği yazıldı.

İsrail ordusu Hamas'ın operasyonel kabiliyetini elbette engelledi ancak yok edemedi. Hamas'ın güneye çekilmesiyle ve uluslararası kamuoyunda tepkilerinde artmasıyla İsrail ordusu istediği operasyonları Gazze'nin güneyi için gerçekleştiremeyecek.

Times, İsrail ordusu için her şeyin 7 Ekim'den itibaren farklı gerçekleşebileceğini ancak artık çok geç olduğunu da belirtiyor. Hedef gözetmeksiniz yapılan bombardımanlar, on binlerce kişinin ölümü ve Gazze şehrine verilen devasa zararların nedenini İngiliz gazete, İsrail'in plansızlığına bağlıyor.

RESMEN SOYKIRIMA YOL GÖSTERDİLER
Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine bu konuda suçlayan Times, Netanyahu'nun saldırı sonrası bir "ertesi gün planı" bulmak zorunda olduğunu belirtiyor, ancak 7. haftasına giren savaşta İsrail tarafında henüz böyle bir plan gözükmüyor.

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