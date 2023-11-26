İngiliz Times'tan skandal manşet! "İsrail kontrolü kaybetti her şey ters gidiyor" deyip Netanyahu'ya yol gösterdi

İsrail ordusu Hamas'ın operasyonel kabiliyetini elbette engelledi ancak yok edemedi. Hamas'ın güneye çekilmesiyle ve uluslararası kamuoyunda tepkilerinde artmasıyla İsrail ordusu istediği operasyonları Gazze'nin güneyi için gerçekleştiremeyecek.
Times, İsrail ordusu için her şeyin 7 Ekim'den itibaren farklı gerçekleşebileceğini ancak artık çok geç olduğunu da belirtiyor. Hedef gözetmeksiniz yapılan bombardımanlar, on binlerce kişinin ölümü ve Gazze şehrine verilen devasa zararların nedenini İngiliz gazete, İsrail'in plansızlığına bağlıyor.
RESMEN SOYKIRIMA YOL GÖSTERDİLER
Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine bu konuda suçlayan Times, Netanyahu'nun saldırı sonrası bir "ertesi gün planı" bulmak zorunda olduğunu belirtiyor, ancak 7. haftasına giren savaşta İsrail tarafında henüz böyle bir plan gözükmüyor.