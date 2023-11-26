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Son dakika: İsrail medyasından skandal manşet: ABD İran'ı nükleer bombayla vurmalı

Katil İsrail, saldırılarına 4 gün ara verirken Siyonist medyasından skandal bir manşet geldi. Jerusalem Post, ateşkesin ortasında bu kez İran’ı hedef gösterdi. İran’ı yok etme planlarının ele alındığı haberde ABD’nin nükleer bombayla İran’ı vurması gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 11:33 Güncelleme 26 Kasım 2023, 11:42
Son dakika: İsrail medyasından skandal manşet: ABD İran’ı nükleer bombayla vurmalı

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda 4 günlük ateşkes kararı alındı.

Kadın-çocuk dinlemeden bombalayan İsrail, şu ana kadar onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise çocuklar oluşturuyor.

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İsrail, özellikle hastaneleri bombalarken buna gerekçe olarak Hamas'ın hastanelerin altındaki tünelde olduğunu söyledi.

Söz konusu süreçte İsrail Hamas'ın saldırılarının İran destekli olduğunu söylese de ABD konuyla ilgili hiçbir kanıtlarının olmadığını ifade etti.

Ancak İsrail medyası İran'ı hedef göstermekten vazgeçmedi.

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İsrail gazetesi Jerusalem Post, ateşkes devam ederken ABD'nin İsrail'i nükleer bombayla vurması gerektiğini yazdı.

İSRAİL İÇİN İKİ TEHDİT
İsrail basını ise "ABD İran'ı nükleer bombayla vurmalı" başlıklı haberinde adeta yeni bir krizi ateşledi. 21. yüzyılda savaşların "vekalet" üzerinden döndüğünü belirten Jerusalem Post, gazetesi İran'ın Hamas ve Yemen'deki Husilerle birlikte İsrail için tehdit oluşturduğunu yazdı.

"KAZANAMIYORUZ"
Birleşmiş Milletler'de İsrail karşıtı oy kullanan ülkeleri "düşman" olarak nitelendiren Jerusalem Post, bu ülkelerin savaşı İsrail aleyhine çevirmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Mike Evans imzalı yazıda İsrail'in ABD'nin küçük bir eyaleti kadar olduğunu hatırlatan analizin devamında savaşın ülke ekonomisine olan büyük zararına değinildi. İran'ın Lübnan'da Hamas'tan iki kat daha büyük bir vekil gücüne (Hizbullah) olduğunu belirten Post, Hizbullah'ın Hamas'tan 10 kat fazla asker ve füzesinin olduğunu bildirdi.

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İran'ın on yıllardır "küçük şeytan" İsrail'e karşı bir çeşit savaş yürüttüğünü aktaran Evans 7 Ekim saldırılarını "İsrail'in Pearl Harbor"u olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılında yayınladığı raporda İran'ın vekil güçlerini geçmiş dönemlerden daha fazla desteklemeye başladığı kayıtlara geçti. ABD'nin 2024 yılında başkanlık seçimi sonrası okları İran'a çevireceğini öne süren gazete, İran'ın olası bir savaşla karşı karşıya kalacağını yazdı.

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"TAHRAN'A NÜKLEER BOMBA ATMALIYIZ"
İran'ın Orta Doğu'daki gücünü kesmenin yollarını da yazan Mike Evans, İran'a ait petrol, limanları yok ederek yeni bir savaşın başlaması gerektiğini yazdı. Bu saldırıyla birlikte İran'ın 72 saat içerisinde iflas edeceğini belirten Jerusalem Post, saldırının aynı zamanda İran halkında ayaklanmaya neden olacağı ve hükümeti devireceğini bildirdi.

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Gazeteye göre bir diğer seçenek ise nükleer bomba. İran petrolünün yüzde 80'inin üretildiği Kharg Adası'na nükleer bomba atılırsa ülkenin günlük 2,2 milyon varillik ihracatının son bulacağı belirtiliyor. "Kıyamet krizi" olarak nitelendirilen bu olası saldırısı sonrası ABD'nin İran ve dolayısıyla onun vekil güçlerinin yok edilmesi planlanıyor.

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