Son dakika: İsrail medyasından skandal manşet: ABD İran’ı nükleer bombayla vurmalı

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda 4 günlük ateşkes kararı alındı.
Kadın-çocuk dinlemeden bombalayan İsrail, şu ana kadar onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise çocuklar oluşturuyor.
İsrail, özellikle hastaneleri bombalarken buna gerekçe olarak Hamas'ın hastanelerin altındaki tünelde olduğunu söyledi.
Söz konusu süreçte İsrail Hamas'ın saldırılarının İran destekli olduğunu söylese de ABD konuyla ilgili hiçbir kanıtlarının olmadığını ifade etti.
Ancak İsrail medyası İran'ı hedef göstermekten vazgeçmedi.
İsrail gazetesi Jerusalem Post, ateşkes devam ederken ABD'nin İsrail'i nükleer bombayla vurması gerektiğini yazdı.
İSRAİL İÇİN İKİ TEHDİT
İsrail basını ise "ABD İran'ı nükleer bombayla vurmalı" başlıklı haberinde adeta yeni bir krizi ateşledi. 21. yüzyılda savaşların "vekalet" üzerinden döndüğünü belirten Jerusalem Post, gazetesi İran'ın Hamas ve Yemen'deki Husilerle birlikte İsrail için tehdit oluşturduğunu yazdı.