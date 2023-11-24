Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistinliler, serbest bırakılan esirleri coşkuyla karşıladı.
Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.
HAMAS'TAN YAŞLI VE ÇOCUKLARA ÖZEL MUAMELE
Öte yandan İzzeddin Kassam Tugayları serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı. Görüntülerde yaşlı ve çocuklara özel muamele gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.