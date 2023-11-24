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Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı

Gazze'deki ateşkesin ardından Hamas ve İsrail arasında rehine takası gerçekleşti. Hamas üyelerinin İsrailli yaşlı ve çocuk esirlere özel muamele göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Serbest kalan İsrailli esirler ise hem Hamaslılara hem de Filistinlilere el salladı. O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı. Terör devleti İsrail ise barbar yüzünü bir kez daha gösterdi. İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İşte tarihi esir takasından kareler...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 23:38 Güncelleme 25 Kasım 2023, 00:53
Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı 1

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistinliler, serbest bırakılan esirleri coşkuyla karşıladı.

Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı 2

Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı 3

HAMAS'TAN YAŞLI VE ÇOCUKLARA ÖZEL MUAMELE
Öte yandan İzzeddin Kassam Tugayları serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı. Görüntülerde yaşlı ve çocuklara özel muamele gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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