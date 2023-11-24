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Siyonist İsrail'in sitesi Facebook Filistin’in sesini kesmeye çalışıyor! Suı̇kast çağrısı yapan İsraı̇l reklamı onaylandı...

ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı platformlar Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Özellikle Siyonist İsrail'in sitesi haline dönen Facebook'ta Filistin'in mağduriyetini gösteren içerikler sınırlanıyor. Son olarak Facebook'un Filistin yanlısı aktiviste suikast çağrısı yapan İsraı̇l reklamını onayladığı ortaya çıktı..

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 13:20 Güncelleme 24 Kasım 2023, 14:00
Siyonist İsrail’in sitesi Facebook Filistin’in sesini kesmeye çalışıyor! Suı̇kast çağrısı yapan İsraı̇l reklamı onaylandı...

İşgalci İsrail 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından abluka altında tuttuğu Gazze'deki saldırılarının dozunu artırdı.

İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR
İşgalci İsrail Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesti. Fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırım suçu işledi. Katil İsrail'in saldırılarından yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 15 bine yakın filistinli katledildi.

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İsrail'e silah desteği vererek suç ortağı olan ABD ve Batı medya desteğini de eksik etmiyor!

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SİYONİSTLERİN SİTESİ FACEBOOK'TAN İSRAİL'E DESTEK FİLİSTİN'E SANSÜR
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları İsrail'e açık destek verirken Filistin'e resmen sansür uyguluyor.

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FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALAN REKLAMLAR ONAYLANDI
ABD merkezli The intercept ile paylaşılan verilere göre, Facebook Filistinlilere yönelik şiddet ve suikast çağrısı yapan bir dizi reklamın tamamını onayladı.

The intercept'te yer alan habere göre hem İbranice hem de Arapça olarak gönderilen reklamlar Facebook'un politikalarının açık ihlallerini içeriyordu. Öyle ki doğrudan Filistinli sivillerin öldürülmesi çağrısında bulunan şiddet içerikleri yer alıyordu ancak yine de bu reklamlara onay verildi.

Söz konusu reklamların bazıları "Filistinliler için bir soykırım" talep eden ve "Gazzeli kadınları, çocukları ve yaşlıları" yok etmeyi amaçlayan reklamlardı...

Diğer paylaşımlar ise Gazze'de yaşayan Filistinli çocukları "geleceğin teröristleri" olarak tanımlayan ve "Arap domuzları" gibi aşağılayıcı bir dil içeriyordu.

Filistinli sosyal medya grubu 7amleh'in kurucusu Nadim Nashif The Intercept'e yaptığı açıklamada, "Bu reklamların onaylanması Meta'nın Filistin halkına yönelik bir dizi başarısızlığının sadece sonuncusu. Bu kriz boyunca Meta'nın Filistinlilere yönelik açık önyargı ve ayrımcılığının devam ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.

META'YI TEST ETTİLER!
7amleh'in Facebook'un makine öğrenimli sansür aygıtını test etme fikri geçen ay Nashif'in Facebook akışında Özgür Gazze Hareketi'nin kurucularından Amerikalı aktivist Paul Larudee'nin öldürülmesini isteyen bir reklam bulmasıyla ortaya çıktı. Facebook'un otomatik çevirisi reklam metninde şöyle yazıyordu: "ABD'li anti-Semitik ve 'insan hakları' teröristi Paul Larudi'ye suikast düzenleme zamanı geldi." Nashif reklamı Facebook'a bildirdi ve reklam kaldırıldı.

REKLAMI İSRAİL İSTİHBARATI TARAFINDAN KURULAN GRUP YERLEŞTİRDİ
Söz konusu eeklam, eski İsrail Savunma Kuvvetleri ve istihbarat subayları tarafından, finansmanı sözde antisemitik kaynaklardan gelen "İsrail karşıtı örgütlerle" mücadele etmek için kurulan sağcı bir İsrailli grup olan Ad Kan tarafından yerleştirilmişti.

KURAL İHLALİNE RAĞMEN ONAYLANDĞI TESPİT EDİLDİ
Siyasi bir aktiviste suikast çağrısında bulunmak, Facebook'un reklam kurallarının ihlalidir. Ad Kan'ın sponsor olduğu gönderinin platformda yer alması, Facebook'un bu kurallara rağmen bunu onayladığını gösteriyor.


Mark Zuckerberg ve Meta'nın ABD'deki sosyal medya platformlarında Filistin'le ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür Kaliforniya'da protesto edilmişti. Menlo Park'taki Meta genel merkezi önünde toplanan grup "Seni soykırımla suçluyoruz," yazılı pankartlar taşımıştı.

Facebook reklam politikasına genel bir bakışa göre "Reklam değerlendirme sistemimiz, tüm reklamları yayınlanmadan önce inceleyecek şekilde tasarlanmıştır". Meta'nın tarihsel olarak neredeyse tamamen dış kaynaklı yüklenici emeğine dayanan insan temelli moderasyonu daha fazla inceleme ve eleştiri aldığından, şirket konuşma kurallarını ve sansür politikalarını uygulamak için otomatik metin tarama yazılımına daha fazla güvenmeye başladı.

Bu teknolojiler, şirketin insan moderatörlerle ilgili işgücü sorunlarını atlatmasına izin verirken, aynı zamanda gizli algoritmaların arkasında moderasyon kararlarının nasıl alındığını da gizliyor.

Geçen yıl, Meta tarafından yaptırılan bir dış denetim, şirketin Arapça gönderileri silmek için rutin olarak algoritmik sansür kullanmasına rağmen, şirketin ırkçı söylem ve şiddet içeren kışkırtma gibi "İbranice düşmanca konuşmayı" tespit etmek için eşdeğer bir algoritması olmadığını tespit etti. Denetimin ardından Meta, "daha fazla ihlal eden İbranice içeriği proaktif olarak tespit etmemize yardımcı olmak için bir İbranice 'düşmanca konuşma' sınıflandırıcısı başlattığını" iddia etti. Yani cinayeti savunan reklamlar gibi içerikler...

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü savaşın ortasında, 7amleh'in kurucusu Nadim Nashif reklamda Larudee'nin öldürülmesi için yapılan açık çağrıdan o kadar rahatsız oldu ki, benzer ücretli görevlerin Filistinlilere yönelik şiddete katkıda bulunabileceğinden endişelendi.

Sosyal medyadan gerçek dünyaya sıçrayan büyük ölçekli şiddet kışkırtması sadece bir varsayım değil öyleki 2018'de Birleşmiş Milletler müfettişleri, Myanmar'ın Rohingya soykırımında şiddetli bir şekilde kışkırtıcı Facebook gönderilerinin "belirleyici bir rol" oynadığını tespit etti. Geçen yıl, başka bir grup, 7amleh'in deneyi ile aynı çizgide bir proje olan Rohingya'ya karşı kışkırtıcı test reklamları yayınladı; bu durumda, tüm reklamlar da onaylandı.

Larudee gönderisinin hızlı bir şekilde kaldırılması, reklamın ilk etapta nasıl onaylandığını açıklamadı. Facebook'un güvenlik önlemlerinin alındığına dair güvenceleri ışığında, sansür ve ifade özgürlüğü konularında Meta ile resmi olarak ortak olan Nashif ve 7amleh'in kafası karıştı.

META'NIN SİCİLİ KİRLİ
Onayın bir şans eseri olup olmadığını merak eden 7amleh Meta ve Facebook'u test etmek istedi. Hem İbranice hem de Arapça dilde, şirket kurallarını kasıtlı olarak açıkça ihlal eden metinlerle 19 reklam oluşturdu ve gönderdi. 7amleh'in reklamları, onay sürecini test etmek ve Meta'nın şiddet içeren ve ırkçı kışkırtmaları otomatik olarak tarama yeteneğinin, şiddet içeren kışkırtmanın açık örnekleriyle bile daha iyi hale gelip gelmediğini görmek için tasarlandı.

Meta, 7amleh'in testinde başarısız oldu. Nashif, "Myanmar'daki Rohingyaların başına gelenler örneğinden, Meta'nın marjinal toplulukları korumak için yeterince çaba göstermeme konusunda bir sicile sahip olduğunu ve reklam yöneticisi sistemlerinin özellikle savunmasız olduğunu biliyorduk" dedi.

Reklamların onaylanması için uyması gereken şirketin Topluluk Standartları kural kitabı, yalnızca şiddeti savunan metinleri değil, aynı zamanda ırklarına, etnik kökenlerine, dinlerine veya milliyetlerine dayalı olarak insanlara karşı insanlık dışı ifadeleri de yasaklıyor. Buna rağmen, The Intercept ile paylaşılan onay e-postaları, Facebook'un her bir reklamı onayladığını gösterdi.

7amleh, The Intercept'e kuruluşun bu reklamları yayınlama niyeti olmadığını ve görünmeleri planlanmadan önce onları çekeceğini söylese de, onaylarının sosyal platformun İngilizce olmayan konuşmalar konusunda temelde miyop kaldığını gösterdiğine inanıyor - 4 milyardan fazla kullanıcısının büyük çoğunluğu tarafından kullanılan diller.

Meta, The Intercept'in şirketin dikkatini çekmesinden sonra 7amleh'in İbranice reklamlarını geriye dönük olarak reddetti, ancak Arapça versiyonları Facebook'un reklam sisteminde onaylı olmaya devam ediyor.

Facebook sözcüsü Erin McPike, reklamların yanlışlıkla onaylandığını iddia ederek, "Devam eden yatırımlarımıza rağmen, hem makineler hem de insanlar hata yaptığı için kaçırdığımız veya yanlışlıkla kaldırdığımız şeylerin örnekleri olacağını biliyoruz" dedi.

Kendi deneysel reklamlarının onaylanmasından sadece birkaç gün sonra, 7amleh, kendisini "Şimdi Göç Et" olarak adlandıran bir grup tarafından yayınlanan ve "Yahudiye ve Sumaria'daki Arapları" (Kail İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları olan Batı Şeria'ya atıfta bulunmak için kullandıkları isim) Ürdün'e yerleşmeye çağıran Arapça bir reklam keşfetti.

Facebook belgelerine göre, otomatik, yazılım tabanlı tarama, reklamları onaylamak veya reddetmek için kullanılan "birincil yöntem"dir. Ancak, şiddet içeren veya ırkçı gönderileri tespit etmek için kullanılan "düşmanca konuşma" algoritmalarının reklam onay sürecinde de kullanılıp kullanılmadığı belli değil. Facebook, geçen yılki denetime verdiği resmi yanıtta, yeni İbranice sınıflandırıcısının, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların alevlenmeleri gibi "ihlal eden içerikteki büyük artışları" ele alma yeteneğini "önemli ölçüde geliştireceğini" söyledi. Bununla birlikte, 7amleh'in deneyine dayanarak, bu sınıflandırıcı ya çok iyi çalışmıyor ya da bir nedenden dolayı reklamları taramak için kullanılmıyor.

META ŞİDDETİ KIŞKIRTIYOR
Her iki durumda da, Nashif'e göre, bu reklamların onaylanmış olması genel bir soruna işaret ediyor: Meta, şiddete açık bir şekilde kışkırtmayı caydırmak için makine öğrenimini etkili bir şekilde kullanabileceğini iddia ediyor, ancak açıkça kullanamıyor.

"FİLİSTİNLİLERİN KATLEDİLMESİNDEN SORUMLU"
Nashif yaptığı açıklamada, "Meta'nın İbranice sınıflandırıcılarının etkili bir şekilde çalışmadığını biliyoruz ve şirketin endişelerimizin neredeyse hiçbirine yanıt verdiğini görmedik. Bu eylem eksikliği nedeniyle, Meta'nın Filistinlilerin sahada maruz kaldığı zarar ve şiddetin bir kısmından en azından kısmen sorumlu olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Nashif, "Filistinli seslerin susturulmasıyla sonuçlanan sürekli eylemler oldu" dedi.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR KISITLANDI
Öte yandan Meta çatısı altındaki Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp silindiği İsrail progpandasının ise görünür kılındığı biliniyor.

META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.

Geçtiğimiz ay Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfası kapatılmıştı.

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