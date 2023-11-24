Siyonist İsrail’in sitesi Facebook Filistin’in sesini kesmeye çalışıyor! Suı̇kast çağrısı yapan İsraı̇l reklamı onaylandı...

İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR İşgalci İsrail Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesti. Fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırım suçu işledi. Katil İsrail'in saldırılarından yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 15 bine yakın filistinli katledildi.

FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALAN REKLAMLAR ONAYLANDI ABD merkezli The intercept ile paylaşılan verilere göre, Facebook Filistinlilere yönelik şiddet ve suikast çağrısı yapan bir dizi reklamın tamamını onayladı.

SİYONİSTLERİN SİTESİ FACEBOOK'TAN İSRAİL'E DESTEK FİLİSTİN'E SANSÜR ABD'li Mark Zuckerberg 'in CEO'su olduğu Meta 'ya bağlı sosyal medya platformları İsrail'e açık destek verirken Filistin'e resmen sansür uyguluyor.

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR Siyonist İsrail 'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İsrail'e silah desteği vererek suç ortağı olan ABD ve Batı medya desteğini de eksik etmiyor!

The intercept'te yer alan habere göre hem İbranice hem de Arapça olarak gönderilen reklamlar Facebook'un politikalarının açık ihlallerini içeriyordu. Öyle ki doğrudan Filistinli sivillerin öldürülmesi çağrısında bulunan şiddet içerikleri yer alıyordu ancak yine de bu reklamlara onay verildi.

Söz konusu reklamların bazıları "Filistinliler için bir soykırım" talep eden ve "Gazzeli kadınları, çocukları ve yaşlıları" yok etmeyi amaçlayan reklamlardı...

Diğer paylaşımlar ise Gazze'de yaşayan Filistinli çocukları "geleceğin teröristleri" olarak tanımlayan ve "Arap domuzları" gibi aşağılayıcı bir dil içeriyordu.

Filistinli sosyal medya grubu 7amleh'in kurucusu Nadim Nashif The Intercept'e yaptığı açıklamada, "Bu reklamların onaylanması Meta'nın Filistin halkına yönelik bir dizi başarısızlığının sadece sonuncusu. Bu kriz boyunca Meta'nın Filistinlilere yönelik açık önyargı ve ayrımcılığının devam ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.

META'YI TEST ETTİLER!

7amleh'in Facebook'un makine öğrenimli sansür aygıtını test etme fikri geçen ay Nashif'in Facebook akışında Özgür Gazze Hareketi'nin kurucularından Amerikalı aktivist Paul Larudee'nin öldürülmesini isteyen bir reklam bulmasıyla ortaya çıktı. Facebook'un otomatik çevirisi reklam metninde şöyle yazıyordu: "ABD'li anti-Semitik ve 'insan hakları' teröristi Paul Larudi'ye suikast düzenleme zamanı geldi." Nashif reklamı Facebook'a bildirdi ve reklam kaldırıldı.