Hamas serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı! Esirler: İnsanca muamele gördük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze'den serbest bırakılan esirleri Kızılhaç örgütüne teslim etti. Kassam Tugayları esirlerin teslim ediliş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde tutuklular, Kassam Tugayları askerlerine el sallarken sağlıklı ve rahat olduğu görüldü. Öte yandan serbest bırakılan İsrailli esirlerin "tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini" söyledikleri belirtildi.