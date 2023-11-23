BBC’de Gazze isyanı! Çalışanlardan Al Jazeera’ya mektup: Muhabirleri ikiyüzlü politikayı itiraf etti

Soykırımcı İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de 49 gündür katliam yapıyor.
Soykırımcı İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de 49 gündür katliam yapıyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.
Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 322 kişi artarak 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854'e yükseldiğini duyurdu.
BBC MUHABİRLERİ, AL JAZEERA'YA GÖNDERDİKLERİ MEKTUPTA KURUMLARININ YAYIN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ
Al Jazeera'da yer alan habere göre, BBC'nin İngiltere merkezli 8 çalışanı, Al Jazeera'ya 2 bin 300 kelimelik bir mektup gönderdi.
Muhabirler, mektupta kurumlarını İsrail lehine tarafgir tutum sergilemekle suçladı.
Mektupta, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin haberlerinde "gözü kara" tutum sergileyen BBC'nin, İsrail-Filistin meselesinde "sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart" uyguladığı iddia edildi.
Mektupta, "BBC, İsrail'in iddialarına eleştirel şekilde yaklaşmayarak, hikayeyi doğru şekilde anlatmayı başaramadı ve bu nedenle kamuoyunun Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı." ifadesi kullanıldı.
7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, "Bu sayı ne zaman editöryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?" denildi.
"BBC, KATLİAM VE VAHŞET GİBİ TERİMLERİ SADECE HAMAS İÇİN KULLANIYOR"
BBC muhabirleri, mektupta, kurumun, "katliam" ve "vahşet" gibi terimleri sadece Hamas için kullanıldığını ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak gösterildiğini belirtti.
Mektupta, "BBC'den resmi ve tarafsız insani yardım kuruluşlarının kanıta dayalı bulgularını daha iyi yansıtmasını ve bunlara itibar etmesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.
BBC çalışanları, ayrıca, kurumlarına, "tüm sivillere eşit muamele edilmesinin haberlerinin merkezinde yer almasını sağlaması" çağrısında bulundu.
"İSRAİLLİLERE GENİŞ YER VERİLİRKEN, FİLİSTİNLİ SİVİLLERE YÖNELİK İNSANCIL YAYINLAR EKSİK KALDI"
Mektupta, BBC'nin yayınlarında, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere geniş yer verildiğine işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:
"Buna karşılık Filistinli sivillere yönelik insancıl yayınlar eksik kaldı. BBC'nin Gazze Şeridi'ne erişimdeki zorluklar nedeniyle Gazze'deki hikayeleri daha iyi aktaramadığını söylemek zayıf bir mazerettir. Bu, örneğin, haftalar boyunca bireysel hikayeler anlatılarak ve takip edilerek başarılabilir. Gazze ve Batı Şeria'daki cesur gazetecilerin sosyal medya içeriklerinin bolluğundan tam anlamıyla faydalanmak için de çok az girişimde bulunuldu."
Mektupta ayrıca, BBC'nin izleyicilerine İsrail'in işgali ve Filistinlilerin çektiği acıların tarihine ilişkin önemli bilgiler de vermediği ifade edildi.
BBC İDDİALARI REDDETTİ
BBC Sözcüsü, Al Jazeera'ya gönderdiği elektronik postada, söz konusu iddialara, "Çatışmayla ilgili haberlerimiz boyunca BBC, Gazze ve İsrail'de yaşayan siviller için yıkıcı insani maliyeti açıkça ortaya koymuştur." yanıtını verdi.
Sözcü, ayrıca BBC'nin savaşla ilgili yayınlarından örnekler ve Filistinlilerin çektiği acılara dair insan hikayelerini içeren bir liste gönderdi.
Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan İsrail bir yandan da medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.
BBC'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ: "HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DESİNLER
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istemişti.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirmişti.
Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." demişti.
Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.
İSRAİL ORDUSU VE BBC ARASINDA ATIŞMA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda 500 kişi şehit düşmüştü.
BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.
BBC, Hamas'ı 'teröristler' diye tanımlamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanal ise yayın politikasını savunmuştu.
BBC MUHABİRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU: "BUGÜN KARİYERİMİN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİ OLDU"
Öte yandan Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri gördüğü manzara karşısında şoke olmuştu. El-Şifa Hastanesi'nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, dizlerinin üstüne çökerek gözyaşlarına boğuldu. "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri oldu." diyen muhabir hayatında hiç görmediği bir manzara ile karşı karşıya kaldığını söylemişti.
"İÇERİDE ARKADAŞLARIM VE KOMŞULARIM VAR"
Yayın yaptığı hastanede her yerin cansız bedenlerle dolu olduğunu vurgulayan muhabir, "Burası bizim yerel hastanemiz. İçeride arkadaşlarım, komşularım var." derken gözyaşlarına hakim olamadı. El-Bursh'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerini dağlarken Batı medyasında da kendisine geniş yer bulmuştu.