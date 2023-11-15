Soykırımcı İsrail kana doymuyor | Lübnan’a bir tehdit daha: Gazze’de yaptığımız kuzeyde daha iyi şekilde yapılabilir

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail'deki "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin Üyesi Benny Gantz , İsrail'in nerede olursa olsun Hamas mensuplarının peşine düşeceğini söyleyerek dolaylı şekilde Lübnan 'ı tehdit etti.





Hamas ile mücadele vurgusu yapan Gantz, "Hamas savaşçılarını ortadan kaldırmak için Gazze'de ve tüm dünyada nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gideceğiz." diye konuştu.

Gantz, Lübnan'a işaret ederek, "Güneyde (Gazze Şeridi'nde) etkili bir şekilde yaptığımız şey ihtiyaç halinde kuzeyde (Lübnan) daha iyi şekilde yapılabilir." dedi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a dair Gantz, "Sinvar'ın İsrail toplumunu böleceği zannına kapıldığını ve olan biteni gördükten sonra da Hamas'ın savaşı kaybettiğini anladığını" iddia etti.