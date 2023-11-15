El Cezire sunucusundan katil İsrail'in ordu yetkilisinin sığındığı "Hamas sivilleri kalkan olarak kullanıyor" yalanına tarihi yanıt

ABD SÖYLEMLERİNİ GÖZDEN GEÇİRENE KADAR 10 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ
ABD yönetiminin İsrail'e en başta verdiği "koşulsuz desteğe" ilişkin söylemleri, Gazze'de 10 bine yakın kişinin ölmesinin ardından kısmi olarak değişmeye başladı.
Blinken, 3 Kasım'da İsrail'e yaptığı ikinci ziyarette Gazze'de ölen siviller konusundaki söylemlerinde İsrail'e üstü kapalı hatırlatmalar yaptı ancak bu tarihte Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bine yaklaşmıştı.
Buradaki konuşmasında Blinken, "İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyon yürütmeye hakkı olduğunu ancak bunu yaparken sivillerin korunması gerektiğini" vurguladı.
Pentagon Sözcüsü Singh 7 Kasım'daki açıklamasında, İsrail'e doğrudan bir eleştiride bulunmaktan kaçındı ancak ABD'den alınan silahların uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılması gerektiğine dikkati çekti.
Blinken, 10 Kasım'da Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 12 Kasım'da katıldığı programda İsrail'in Gazze'deki hastane saldırılarına ilişkin, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk." dedi.
Ancak ABD yönetiminin bu söylem değişikliği İsrail üzerinde herhangi bir etki göstermezken, bugün Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.
ABD, ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMADI, İSRAİL'İ KINAMADI
Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına rağmen ABD hala net şekilde "ateşkes" çağrısı yapmayı reddediyor.
Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri ise buna gerekçe olarak "Ateşkes Hamas'a yarar sağlar" tezini kullanıyor.
Öte yandan, İsrail'in saldırılarında 11 binden fazla sivilin yaşamını yitirmesine, hastaneler dahil sivil altyapının hedef alınmasına rağmen hala ABD yönetiminden İsrail yönetimine eleştiri ya da kınama gelmiyor.
ABD, BÖLGEYE 2 SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ
Öte yandan İsrail'e yıl başından 7 Ekim'e kadar yaklaşık 3,8 milyar dolar yardım sağlayan ABD yönetimi, o tarihten sonra İsrail'e gönderilen askeri desteğin maliyetine yönelik net rakam vermedi.
Wall Street Journal gazetesi, 31 Ekim'de Biden yönetiminin, İsrail'e 320 milyon dolarlık bomba gönderilmesi konusunda Kongre'ye bildirimde bulunduğunu iddia etti.
ABD yönetimi, 7 Ekim'den bu yana bölgeye 2 savaş gemisi gönderdi, 2 bin askerini de gerekli durumda konuşlandırmak üzere hazır bekletiyor.
BİDEN, KONGRE'DEN İSRAİL İÇİN 14 MİLYAR DOLAR İSTEDİ
Öte yandan Biden yönetimi, Kongre'den İsrail'e 14 milyar dolar yardım yapılması için talepte bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e 14,3 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı. Ancak bu tasarıda, paranın ABD Gelir İdaresi bütçesinden kesilmesi talep ediliyor ve Biden dahil Demokratlar bu tasarıya karşı çıkıyor.