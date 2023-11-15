El Cezire sunucusundan katil İsrail'in ordu yetkilisinin sığındığı "Hamas sivilleri kalkan olarak kullanıyor" yalanına tarihi yanıt

BİDEN, İSRAİL'İN İDDİALARINA GAZETE HABERLERİ ÜZERİNDEN SAHİP ÇIKTI

Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek vermek adına, teyit edilmediği halde Hamas'ın bebeklerin başını kestiği iddialarını dillendirdi, üstelik buna dair "kanıtlar" gördüğünü söyledi. Joe Biden, 11 Ekim'de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Amerikalıların orada neler olduğunu görmesi önemli. Bu işi uzun süredir yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafasını kestiği teyit edilmiş görüntüleri göreceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın buna dair herhangi bir kanıt görmediğini açıkladı.

BLİNKEN'DAN İSRAİL'E "ABD VAR OLDUKÇA KENDİNİZİ SAVUNMAK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ" MESAJI

Blinken, Gazze'de ölenlerin sayısının 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişiye ulaştığı 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret etti. Burada Gazze'de öldürülen çocuk ve siviller hakkında hiçbir yorumda bulunmayan Blinken, Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu sıklıkla vurguladı. Blinken'ın buradaki konuşmasında, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." demesi ve Gazze'deki insani dramı göz ardı etmesi dikkati çekti. Öte yandan Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

BİDEN HASTANE SALDIRISININ ERTESİ GÜNÜ GİTTİĞİ TEL AVİV'DE İSRAİL'E ARKA ÇIKTI

ABD Başkanı Biden, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan 1 gün sonra 18 Ekim'de Tel Aviv'e gitti. Saldırıya ilişkin herhangi bir kınama yapmayan Biden, buradaki açıklamasında "Gazze'deki dünkü hastane patlamasından dolayı çok üzüldüm ve çok öfkelendim. Benim gördüğüme göre, bunun sorumlusu siz değil, diğer ekip." diyerek elinde bunu ispat eden bir kanıt olmamasına karşın İsrail'i aklamaya çalıştı. Biden'ın Tel Aviv'i ziyaret ettiği 18 Ekim'de Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'DEN "İSRAİL'E KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKMEYİZ" AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD'li yetkililerin İsrail'e sivil ölümleri ve savaş suçları konusunda "kırmızı çizgi çekmemesi" ve İsrail'in saldırılarını ısrarlı bir biçimde kınamaktan kaçınması da dikkati çekiyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 10 Ekim'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'e karşı ABD'nin bir kırmızı çizgisi olup olmayacağına ilişkin, "Ben, kırmızı çizgiler çekmek, uyarılarda bulunmak ya da birilerine ders vermek için burada değilim." dedi. 15 Ekim'deki NBC yayınında da İsrail'in Gazze'de yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarına ilişkin ise Sullivan, "Benim görevim kırmızı çizgiler çekmek değil." diye konuştu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Gazze'deki ölü sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığı 27 Ekim'deki açıklamasında, ABD'nin İsrail için "kırmızı çizgisi" olmadığını söyledi. Kirby, Gazze'deki ölü sayısının 4 bin 324'ünü çocuk, 2 bin 823'ünü kadınların oluşturduğu 10 bin 569'a çıktığı 8 Kasım'da da "kırmızı çizgimiz yok" söylemini sürdürdü.