İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Filistin gösterilerine karşı çıkan bakan görevden alındı: Sıra Rishi Sunak’ta

İşgalci İsrail soykırıma devam ederken İngiltere 'de Filistin'i destekleyen yüz binlerce kişinin düzenlediği eylemler "10 Numara" daki derin krizi ortaya çıkardı. Filistin'e destek için sokaklara dökülen yüz binlerce göstericiyi antiesemitizmle suçlayan, Filistin nefretini ve İsrail'e desteğini her fırsatta dile getiren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 'ın önümüzdeki birkaç gün içinde İçişleri Bakanı Suella Braverman dahil üst düzey ekibin, değiştirmesi beklenirken Suella'nın ise karşı atak yapacağı düşünülüyordu. Sunak beklenen adımı attı. Londra'daki Gazze'ye destek gösterilerini yasaklamaya kalkışan ama başaramayan, emniyet müdürüne bile sözünü geçiremeyen, Filistin nefretini ve İsrail'e yönelik desteğini her fırsatta dile getiren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

SUELLA ELENDİ SIRA RISHI SUNAK'TA

Hindistan kökenli Rishi Sunak, soykırımcı İsrail'e destek için gittiği Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından resmen aşağılanmıştı. İngiltere'nin desteğini dünyaya göstermek için Netanyahu ile bir araya gelen Sunak, İsrail ile omuz omuza olduklarını söyleyip soykırımcı Netanyahu'ya zafer sözü vermiş ve her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulamıştı. ABD Başkanı Joe Biden karşısında el pençe divan olan Netanyahu'nun Rishi Sunak'ı karşılarken resmi kıyafet giymemiş olması ve Sunak'ın sarılmak için yaptığı hamleyi geri çevirmesi ise dikkat çekmişti. Sunak gibi Hint kökenli olan Suella Braverman da efendisinden daha saldırgan "köle sendromu"nda Filistinlileri ve Filistin'e destek verenleri hedef almaya devam ediyor.

SUELLE'NIN MÜTTEFİKLERİNDEN SUNAK'A AÇIK TEHDİT

Suella Braverman'ın müttefikleri ise Sunak'ın onu görevden almaya çalışması halinde bir iç savaşla karşı karşıya kalacağı konusunda açıkça tehditte bulunuyordu. Suella taraftarlarının görev değişikliği karşısındaki tepkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

MÜLTECİ VE GÖÇMEN DÜŞMANI! İSRAİL DESTEKÇİSİ!

İngiltere'deki göçmenler konusundaki tutumu, evsizlere yönelik sözleri ve son olarak Londra'daki Gazze'ye destek gösterilerine karşı ifadeleri dolayısıyla büyük tartışmalar yaratan İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere'ye siyasi zarar vermekle suçlanıyor.

Londra'da cumartesi günü düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşünü "nefret yürüyüşü" olarak nitelendiren Suella Braverman, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer verdi ve Londra'daki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini iddia etti. Braverman'ın cumartesi günü düzenlenen "Milyon Yürüyüşü"nden önce ve yürüyüşün ardından yaptığı açıklamalar, "10 Numara"da kabine değişikliği iddialarını güçlendiriyor. Zira Suella yaptığı açıklamalarla Sunak'a resmen meydan okumuştu.

"SUELLA'NIN GÖSTERİSİ"

Rishi Sunak'a sadık olan isimler Suella Braverman'ın acilen görevden alınması gerektiğini savunurken Suella'nın demeçlerinin siyasi zarara yol açtığını belirtiyor ve "Bu artık Suella gösterisi" haline geldi." diyordu. Fakat Suella'nınn arkasındaki güç ise büyük bir kesimde korku yaratıyor.