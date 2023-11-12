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İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Filistin gösterilerine karşı çıkan bakan görevden alındı: Sıra Rishi Sunak’ta

İngiltere’de düzenlenen Gazze’ye destek mitinglerinin ardından İçişleri Bakanı Suella Braverman krizi devam ediyor. Soykırımcı İsrail’e karşı bir araya gelen yüz binlerce protestocunun “nefret yürüyüşü” düzenlediğini iddia eden ve protestolara karşı çıkan İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı. Sıra Başbakan Rishi Sunak’ta.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 15:34 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:17
İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Filistin gösterilerine karşı çıkan bakan görevden alındı: Sıra Rishi Sunak’ta

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İşgalci İsrail soykırıma devam ederken İngiltere'de Filistin'i destekleyen yüz binlerce kişinin düzenlediği eylemler "10 Numara"daki derin krizi ortaya çıkardı. Filistin'e destek için sokaklara dökülen yüz binlerce göstericiyi antiesemitizmle suçlayan, Filistin nefretini ve İsrail'e desteğini her fırsatta dile getiren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

FİLİSTİN DÜŞMANI BAKAN GÖREVDEN ALINDI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın önümüzdeki birkaç gün içinde İçişleri Bakanı Suella Braverman dahil üst düzey ekibin, değiştirmesi beklenirken Suella'nın ise karşı atak yapacağı düşünülüyordu. Sunak beklenen adımı attı. Londra'daki Gazze'ye destek gösterilerini yasaklamaya kalkışan ama başaramayan, emniyet müdürüne bile sözünü geçiremeyen, Filistin nefretini ve İsrail'e yönelik desteğini her fırsatta dile getiren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

YENİ BAKAN BELLİ OLDU

Downing Street, James Cleverly'nin yeni içişleri bakanı olduğunu doğruladı. Dakikalar önce 10 Numara'dan Cleverly ise gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

SUELLA ELENDİ SIRA RISHI SUNAK'TA

Hindistan kökenli Rishi Sunak, soykırımcı İsrail'e destek için gittiği Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından resmen aşağılanmıştı. İngiltere'nin desteğini dünyaya göstermek için Netanyahu ile bir araya gelen Sunak, İsrail ile omuz omuza olduklarını söyleyip soykırımcı Netanyahu'ya zafer sözü vermiş ve her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulamıştı. ABD Başkanı Joe Biden karşısında el pençe divan olan Netanyahu'nun Rishi Sunak'ı karşılarken resmi kıyafet giymemiş olması ve Sunak'ın sarılmak için yaptığı hamleyi geri çevirmesi ise dikkat çekmişti. Sunak gibi Hint kökenli olan Suella Braverman da efendisinden daha saldırgan "köle sendromu"nda Filistinlileri ve Filistin'e destek verenleri hedef almaya devam ediyor.

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SUELLE'NIN MÜTTEFİKLERİNDEN SUNAK'A AÇIK TEHDİT

Suella Braverman'ın müttefikleri ise Sunak'ın onu görevden almaya çalışması halinde bir iç savaşla karşı karşıya kalacağı konusunda açıkça tehditte bulunuyordu. Suella taraftarlarının görev değişikliği karşısındaki tepkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

MÜLTECİ VE GÖÇMEN DÜŞMANI! İSRAİL DESTEKÇİSİ!

İngiltere'deki göçmenler konusundaki tutumu, evsizlere yönelik sözleri ve son olarak Londra'daki Gazze'ye destek gösterilerine karşı ifadeleri dolayısıyla büyük tartışmalar yaratan İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere'ye siyasi zarar vermekle suçlanıyor.

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Londra'da cumartesi günü düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşünü "nefret yürüyüşü" olarak nitelendiren Suella Braverman, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer verdi ve Londra'daki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini iddia etti. Braverman'ın cumartesi günü düzenlenen "Milyon Yürüyüşü"nden önce ve yürüyüşün ardından yaptığı açıklamalar, "10 Numara"da kabine değişikliği iddialarını güçlendiriyor. Zira Suella yaptığı açıklamalarla Sunak'a resmen meydan okumuştu.

"SUELLA'NIN GÖSTERİSİ"

Rishi Sunak'a sadık olan isimler Suella Braverman'ın acilen görevden alınması gerektiğini savunurken Suella'nın demeçlerinin siyasi zarara yol açtığını belirtiyor ve "Bu artık Suella gösterisi" haline geldi." diyordu. Fakat Suella'nınn arkasındaki güç ise büyük bir kesimde korku yaratıyor.

Braverman'ın görevden alınması halinde partinin bazı kesimlerinde büyük tepki oluşacağı iddia edilirken birçok siyasi ise Braverman'ın parlamentodaki desteğinin çok abartıldığını söylüyor. Bu doğrultuda Suella'nın "iç savaş" tehdidinde bulunan destekçilerinin ise ne kadar ileri gidebileceği bilinmiyor.

"10 NUMARA'DAN KORKMALI"

BBC yazarı Laura Kuenssberg insanların "10 numaradan korkması gerektiğini" söyledi ve "Bu güç bakanların aptalca şeyler yapmasını durdurabilir, onlara istemedikleri şeyleri yaptırabilir ya da onları hizada tutabilir." dedi.

SUNAK İÇİN BÜYÜK RİSK

Rishi Sunak'ın siyasi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kuenssberg, Braversman görevden alınmadığı sürece 10 Numara'nın otorite kuramayacağına dikkat çekmişti. Rishi Sunak'ın Braverman'ı görevden almak için Londra'daki eylemlerin sona ermesini beklediğini öne süren Kuenssberg, tartışmalı bakanın pazartesi günü görevden alınacağını iddia ediyordu.

Öte yandan Sunak'ın çarşamba günü Yüksek Mahkeme'nin hükümetin Ruanda'ya göçmen gönderme planı hakkında vereceği kararı da beklediği öne sürülmüştü. Suella'nın büyük destekçisi olduğu göçmen planının kabul edilmesi halinde Sunak hükümetinin büyük bir zafer kazanacağı fakat reddedilmesi halinde ise Suella'nın Sunak'a karşı üstünlük kurabileceği belirtilmişti. Sunak ise Kuenssberg'in beklediği adımı hafta başında atarak Braverman'ın görevine pazartesi günü son verdi.

10 NUMARA KABİNEYİ TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Dört yılda dört kez başbakan değiştiren İngiltere'de geçtiğimiz yıl iktidara gelen Sunak hükümetinde de çatlaklar oluşmaya başladı. Suella'nın Rishi Sunak'tan hiç çekinmediği ve tepki gören çıkışlarının olası sonuçlarından da korkmadığına dikkat çeken BBC, artık hiç kimsenin Downing Street'ten korkmadığını vurguladı. Suella Braverman krizinin ardından 10 Numara'nın yeniden kabine değişikliğine gidebileceği düşünülüyor. Peki, Rishi Sunak gerçekten oyuncu listesini değiştirmek istiyor mu? Braverman'ın arkasından hangi isimler gelecek?

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