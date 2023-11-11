Londra’nın kalbinde Gazze için “Milyon Yürüyüşü”! Katil Netanyahu destekçilerinden göstericilere tehdit: Bekleyeceğiz

LONDRA POLİSİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Londra polisi de "Londra genelinde devam eden protestoların, artan gerilimlerin ve nefret suçlarının kümülatif etkisini ve özellikle Yahudi topluluklarımızın hissettiği korku ve endişeyi biliyoruz. Onların Londra'da gözdağı ve tacizden korkmadan seyahat edebileceklerini bilme hakları var." Açıklaması ile Filistin destekçisi aktivistlerin karşısında olduğunu açıkça gösterdi ve provokasyonlara alet oldu.

AŞIRI SAĞ GRUPLARDAN GÖSTERİCİLERE TEHDİT

Nefret Değil Umut (NHH) grubu ise dün Filistinlileri destekleyen aktivistleri pusuya düşürme planları içeren onlarca WhatsApp mesajı olduğunu belirtti. Filistin yanlısı gruplar çevre şehirlerden Londra'ya akın ederken aşırı sağ gruplar ise "Bekleyeceğiz" sözü vererek göstericileri açıkça tehdit ediyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

İngiltere'de dün Başbakanlığı önünde toplanan sağlık çalışanları ise Gazze için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Londra'da Başbakanlık binası önünde toplanan sağlık çalışanları, gözyaşları içinde işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu. pic.twitter.com/BLDE8h45Mf — Takvim (@takvim) November 11, 2023

ABD, Kanada ve İngiltere'de görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlileri, uluslararası sağlık örgütlerinin öncülüğünde bir araya gelerek ellerinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının isimleri ve unvanlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Londra'da çocuk nörolojisi alanında görev yapan Dr. Abdel-Mannan ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a çağrıda bulundu ve şöyle konuştu:

Bombardımanın sona erdirilmesi ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini talep edin. Meslektaşlarımızın öldürülmesini, sağlık hizmetlerine ve sivil nesnelere yönelik saldırıları kınayarak uluslararası hukukun üstünlüğünü desteklemek ve sorumluların hesap vermesini sağlayın. Gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve acil sağlık ekipleri de dahil olmak üzere Gazze'ye sınırsız insani yardım talep edin.