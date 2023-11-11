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Londra’nın kalbinde Gazze için “Milyon Yürüyüşü”! Katil Netanyahu destekçilerinden göstericilere tehdit: Bekleyeceğiz

Londra Gazze için ayağa kalktı. Filistin yanlısı yüz binlerce aktivist Gazze’de ateşkes çağrısı yapmak için bir araya gelirken aşırı sağcı gruplar ise göstericileri açıkça tehdit etti. Aşırı sağcı gruplar Filistinli göstericileri “beklediklerin” dikkat çekerken Londra polisi ise Filistin yanlısı göstericilerin karşısında olduğunu açıkça gösterdi.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 13:10 Güncelleme 11 Kasım 2023, 15:14
Londra’nın kalbinde Gazze için “Milyon Yürüyüşü”! Katil Netanyahu destekçilerinden göstericilere tehdit: Bekleyeceğiz

İşgalci İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar Filistinliler için ayağa kalktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek veren aktivistler bugün düzenlenecek olan "Milyon yürüyüşü" ile sokaklara dökülecek. Filistin yanlısı gruplar yürüyüşe hazırlanırken aşırı sağ gruplar ise açıkça provokasyon çağrısı yapıyor.

LONDRA GAZZE İÇİN "MİLYON YÜRÜYÜŞÜ"NE HAZIRLANIYOR

"Filistin için milyon yürüyüşü"nde Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak için hazırlanıyor. Yarım milyon kişinin yürüyüşe katılması beklenirken aşırı sağcı gruplar ise "Bekleyeceğiz" diyerek protestocuları tehdit ederken yarın da devam edecek olan yürüyüş için Londra'da 2 bin polis memuru görevlendirildi. Londra'da cumartesi günü bin 850, pazar günü ise bin 375 polis memuru görevli olacak.

Filistin yanlısı göstericilerin Hyde Park'ta toplanıp Thames Nehri'nin güneyindeki Vauxhall'da ABD büyükelçiliğine yürüyeceği gösteri, İngiltere saati ile 16.00'da sona erecek.

LONDRA POLİSİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Londra polisi de "Londra genelinde devam eden protestoların, artan gerilimlerin ve nefret suçlarının kümülatif etkisini ve özellikle Yahudi topluluklarımızın hissettiği korku ve endişeyi biliyoruz. Onların Londra'da gözdağı ve tacizden korkmadan seyahat edebileceklerini bilme hakları var." Açıklaması ile Filistin destekçisi aktivistlerin karşısında olduğunu açıkça gösterdi ve provokasyonlara alet oldu.

AŞIRI SAĞ GRUPLARDAN GÖSTERİCİLERE TEHDİT

Nefret Değil Umut (NHH) grubu ise dün Filistinlileri destekleyen aktivistleri pusuya düşürme planları içeren onlarca WhatsApp mesajı olduğunu belirtti. Filistin yanlısı gruplar çevre şehirlerden Londra'ya akın ederken aşırı sağ gruplar ise "Bekleyeceğiz" sözü vererek göstericileri açıkça tehdit ediyor.

Londra'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı!

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

İngiltere'de dün Başbakanlığı önünde toplanan sağlık çalışanları ise Gazze için acil ateşkes çağrısında bulundu.

ABD, Kanada ve İngiltere'de görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlileri, uluslararası sağlık örgütlerinin öncülüğünde bir araya gelerek ellerinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının isimleri ve unvanlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Londra'da çocuk nörolojisi alanında görev yapan Dr. Abdel-Mannan ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a çağrıda bulundu ve şöyle konuştu:

Bombardımanın sona erdirilmesi ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini talep edin. Meslektaşlarımızın öldürülmesini, sağlık hizmetlerine ve sivil nesnelere yönelik saldırıları kınayarak uluslararası hukukun üstünlüğünü desteklemek ve sorumluların hesap vermesini sağlayın. Gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve acil sağlık ekipleri de dahil olmak üzere Gazze'ye sınırsız insani yardım talep edin.
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