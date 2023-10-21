ANALİZ | Modern Hitler Netanyahu'nun beden dili! Biden'a el pençe divan Sunak'a 'sen sömürgesin' muamelesi: İngiltere ve Hindistan'ın utanç günü

Gazze'deki soykırımın bir numaralı faili olan dünyada 'Yeni nesil Hitler' olarak anılmaya başlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden karşısında el pençe divan bir tutum sergilerken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a tepeden baktı. Biden'ın uçağının yolunu gözleyen Netanyahu, Sunak'ı ayağına çağırdı, eller cepte karşıladı. Sarılmak için hamle yapan Sunak'ın kendisine sarılmasına izin vermedi. Netanyahu'nun bu yaklaşımının altında hiç şüphesiz Sunak'ın ten rengi ve Hint kökenli oluşu da etkili. Bu bağlamda Takvim.com.tr, "Bir soykırımcının beden dili" başlığı altında Netanyahu'nun Biden'a ayrı Sunak'a ayrı yaklaşım sergilemesini kare kare sizler için analiz etti.
Modern soykırım devleti İsrail, Gazze'de sistematik katliamlara imza atarken ABD, İngiltere ve Avrupa'nın başını çektiği Batı bloğu şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette.
ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. İsrail'e hem maddi hem de askeri sınırsız destek sağladı. Katliam ordusuna yaptığı kanlı yatırımı "Amerika'ya nesiller boyu fayda sağlayacak yatırım" olarak niteledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gidip İngiltere'nin İsrail ile omuz omuza olduğunu söyleyip 'zafer' sözü verdi. İsrail'e her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.