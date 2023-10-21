ANALİZ | Modern Hitler Netanyahu'nun beden dili! Biden'a el pençe divan Sunak'a 'sen sömürgesin' muamelesi: İngiltere ve Hindistan'ın utanç günü

Gazze'deki soykırımın bir numaralı faili olan dünyada 'Yeni nesil Hitler' olarak anılmaya başlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden karşısında el pençe divan bir tutum sergilerken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a tepeden baktı. Biden'ın uçağının yolunu gözleyen Netanyahu, Sunak'ı ayağına çağırdı, eller cepte karşıladı. Sarılmak için hamle yapan Sunak'ın kendisine sarılmasına izin vermedi. Netanyahu'nun bu yaklaşımının altında hiç şüphesiz Sunak'ın ten rengi ve Hint kökenli oluşu da etkili. Bu bağlamda Takvim.com.tr, "Bir soykırımcının beden dili" başlığı altında Netanyahu'nun Biden'a ayrı Sunak'a ayrı yaklaşım sergilemesini kare kare sizler için analiz etti.