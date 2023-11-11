İkiyüzlü Batı medyası! İsrail soykırımına ses çıkarmayan CNN, İsrailli eşcinsel askerlerin yasını tuttu





SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İKİYÜZLÜ BATI VE MEDYASI SOYKIRIMA ARKA ÇIKIYOR

Tüm vahşetin gölgesinde ise başta ABD olmak üzere, Batı ülkeleri İsrail'in soykırımına destek veriyor. Batı medyası ise soykırımı görmezden gelerek, Gazze'nin sesini kesmeye çalışıyor. Gerçekleri yazmak yerine İsrail güzellemeleri yapıyor.





CNN'DEN SKANDAL: İSRAİLLİ EŞCİNSEL ASKERLERE YAS TUTTU

Öte yandan ABD'nin en büyük medya kuruluşundan biri olan CNN World ise skandal bir habere imza attı. Gazze'de onlarca masum sivilin katledilmesini görmezden gelen ve haber yapma değeri dahi göstermeyen CNN, İsrailli eşcinsel askerler için yas tuttu.





TEPKİ YAĞDI

"Erkek arkadaşıyla evlenmeye hazırlanıyordu. Günler sonra cenaze töreni için hazırlıklara başladı" başlığı ile paylaşılan habere tepki yağdı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN