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İkiyüzlü Batı medyası! İsrail soykırımına ses çıkarmayan CNN, İsrailli eşcinsel askerlerin yasını tuttu

Soykırımcı İsrail 36 gündür bebek, çocuk, kadın gözetmeksizin Gazze'yi bombalıyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş vahşete Batı ve Batı medyası ise arka çıkıyor. Son olarak ABD'nin en büyük medya kuruluşundan biri olan CNN World skandal bir habere imza attı. Gazze’de onlarca masum sivilin katledilmesini görmezden gelen ve haber yapma değeri dahi göstermeyen CNN, İsrailli eşcinsel askerler için yas tuttu.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 21:30 Güncelleme 11 Kasım 2023, 21:34
İkiyüzlü Batı medyası! İsrail soykırımına ses çıkarmayan CNN, İsrailli eşcinsel askerlerin yasını tuttu

Eli kanlı İsrail, Filistin topraklarında soykırım yapıyor. Soykırımcı İsrail Gazze'de elektiriği, suyu, iletişimi, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, hastaneleri, hedef alarak kadın çocuk dinlemeden 12 binden fazla insanı katletti.



İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.



10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR
Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.



SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İKİYÜZLÜ BATI VE MEDYASI SOYKIRIMA ARKA ÇIKIYOR
Tüm vahşetin gölgesinde ise başta ABD olmak üzere, Batı ülkeleri İsrail'in soykırımına destek veriyor. Batı medyası ise soykırımı görmezden gelerek, Gazze'nin sesini kesmeye çalışıyor. Gerçekleri yazmak yerine İsrail güzellemeleri yapıyor.



CNN'DEN SKANDAL: İSRAİLLİ EŞCİNSEL ASKERLERE YAS TUTTU
Öte yandan ABD'nin en büyük medya kuruluşundan biri olan CNN World ise skandal bir habere imza attı. Gazze'de onlarca masum sivilin katledilmesini görmezden gelen ve haber yapma değeri dahi göstermeyen CNN, İsrailli eşcinsel askerler için yas tuttu.



TEPKİ YAĞDI
"Erkek arkadaşıyla evlenmeye hazırlanıyordu. Günler sonra cenaze töreni için hazırlıklara başladı" başlığı ile paylaşılan habere tepki yağdı.

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