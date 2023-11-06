Gazze'de haftalardır soykırım uygulayan İsrail, Batı medyasında ve sosyal medyada da büyük bir propaganda yapıyor. Gazze'de elektrik ve interneti keserek Filistinlilerin yaşadığı zulmü dünyaya aktarmasını engelleyen İsrail, sosyal medya şirketleri üzerinden de mazlumların sesini kısıyor. Sosyal medya Filistin ile ilgili içeriklere sansür uygularken yapay zeka uygulamaları ise Filistin ile ilgili herhangi bir soruya yalnızca tek bir cevap verdi: "Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor."

FİLİSTİN SANSÜRÜNE YAPAY ZEKA DA DAHİL OLDU

Ücretsiz bir ChatGPT uzantısı olan OpenAI da İsrail'in kara propagandasına dahil olan uygulamalar arasında. Takvim.com.tr olarak ChatGPT'den Filistin ile ilgili metinleri çevirmesini istedik ve İsrail'in sansürüne bir kez de yapay zeka uygulamalarında şahit olduk.

CHATGPT'NİN CEVABI TEL AVİV'DEN: HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

İsrail'in ABD'den talep ettiği silahların Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere teslim edileceği ile ilgili bir haber metnini çevirmesi gereken ChatGPT, "Bu metni Türkçe'ye çevir" komutuna karşılık "Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor." cevabını verdi.