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İsrail’in kara propagandasına yapay zeka da dahil oldu: ChatGpt Hamas ile ilgili metinleri çevirmiyor! Sansürcünün cevabı sabit: Terör örgütü

Gazze’de haftalardır soykırım uygularken elektriği ve interneti keserek Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engelleyen, Batı basınını istediği gibi yönetip sosyal medya platformlarında Filistin’e yönelik her türlü sansürü uygulayan İsrail, kara propagandasına yapay zekayı da dahil etti. Ücretsiz bir ChatGPT uzantısı olan OpenAI, Filistin ile ilgili içeriklerin çevirisini yapmıyor, ayrıca, Türkçe’ye çevrilmesi için komut verilen her metne aynı cevabı veriyor: “Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.”

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 17:05 Güncelleme 06 Kasım 2023, 17:45
İsrail’in kara propagandasına yapay zeka da dahil oldu: ChatGpt Hamas ile ilgili metinleri çevirmiyor! Sansürcünün cevabı sabit: Terör örgütü

Gazze'de haftalardır soykırım uygulayan İsrail, Batı medyasında ve sosyal medyada da büyük bir propaganda yapıyor. Gazze'de elektrik ve interneti keserek Filistinlilerin yaşadığı zulmü dünyaya aktarmasını engelleyen İsrail, sosyal medya şirketleri üzerinden de mazlumların sesini kısıyor. Sosyal medya Filistin ile ilgili içeriklere sansür uygularken yapay zeka uygulamaları ise Filistin ile ilgili herhangi bir soruya yalnızca tek bir cevap verdi: "Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor."

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FİLİSTİN SANSÜRÜNE YAPAY ZEKA DA DAHİL OLDU

Ücretsiz bir ChatGPT uzantısı olan OpenAI da İsrail'in kara propagandasına dahil olan uygulamalar arasında. Takvim.com.tr olarak ChatGPT'den Filistin ile ilgili metinleri çevirmesini istedik ve İsrail'in sansürüne bir kez de yapay zeka uygulamalarında şahit olduk.

CHATGPT'NİN CEVABI TEL AVİV'DEN: HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

İsrail'in ABD'den talep ettiği silahların Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere teslim edileceği ile ilgili bir haber metnini çevirmesi gereken ChatGPT, "Bu metni Türkçe'ye çevir" komutuna karşılık "Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor." cevabını verdi.

"Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor." cevabını defalarca tekrarlayan ChatGPT, bir kez daha çeviri istendiğinde aynı metin için "Bu isteği yerine getiremiyorum." cevabını verdi.

"Neden Hamas ile ilgili içerikleri çevirmiyorsun?" sorusu sorulan ChatGPT, bir kez daha "Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor." cevabını tekrarladı.

"Bu metinde Hamas ile ilgili herhangi bir içerik bulunmuyor. Neden tercüme etmiyorsun?" sorusu sorulan ChatGPT, "Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor." bir kez daha tekrarladı.

AYNI METNE FARKLI CEVAP

Aynı metnin "Bu metinde Hamas ile ilgili herhangi bir içerik bulunmuyor. Neden tercüme etmiyorsun?" sorusu ile yeniden paylaşılmasının ardından ise "Önceki karışıklık için özür dilerim. Metnin çevirisi aşağıdadır." ifadelerini kullandı ve metni çevirdi.

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