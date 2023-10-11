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Batı basının ikiyüzlülüğüne Hamas'tan tepki: Profesyonel olun! İsrail katliamın üstünü örtmeye çalışıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları geçtiğimiz Cumartesi günü işgalci İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyonun ardından İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye saldırılarının dozunu artırmasıyla Orta doğu adeta ateş çemberine döndü.Yıllardan beridir sivilleri öldürmekten kaçınmayan İsrail'i görmezden gelen Batı basını ise Hamas'ın çocukları öldürüldüğü iddia etti.Hamas ise iddiaları yalanlayarak, Batı medyasını "profesyonel" olmaya davet etti.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 14:52 Güncelleme 11 Ekim 2023, 15:29
Batı basının ikiyüzlülüğüne Hamas’tan tepki: Profesyonel olun! İsrail katliamın üstünü örtmeye çalışıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu"nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştayız." açıklamasını yaptı.

İsrail, Hamas'a savaş ilan ederken, Gazze'ye hava saldırıları başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyuruldu.

Sivilleri ödlürmekten yıllardan beridir kaçınmayan İsrail, ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalamayı sürdürürken bölgeden korkunç görüntüler geliyor.Kullanılması yasaklanan fosfor bombalarından da yararlanan İsrail, Gazze'ye suyu, elektriği kesti ve bu bombayı kulanarak açık açık savaş suçu işledi.

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Batı basını ise tüm suçları görmezden gelerek, Hamas'ın çocukları öldürüldüğü iddia etti. Hamas ise yaptığı yazılı açıklama ile bu durumu yalanladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtildi.

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KATLİAMIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." denildi.

Herhangi bir araştırma yapılmadan İsrail hikayesini benimseme ve onun yanında yer almanın "medyanın çöküşü" olarak yorumlandığı açıklamada, bu tür iddialarla İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "katliam suçlarının üstünün örtülmeye çalışıldığı" ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin elektrik, su, gıda ve tıbbi hizmetlerden mahrum bırakılmasını "toplu katliam" olarak niteleyen Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarıyla İsrail'in askeri ve güvenlik oluşumlarını hedef aldığını, sivillere zarar verilmediğini vurguladı.

Açıklamada, İsrail'den yana durmakla suçlanan Batı medyasına, "profesyonel gazetecilik" yapma çağrısında bulunuldu.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili daha önce İsrail Ordu Sözcüsü'ne "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltilmişti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" yanıtını vermişti.

İsrail çocukları katlediyor! Filistinli annenin feryadı yürekleri dağladı

FİLİSTİNLİ ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklarından birinin annesi acısını haykırarak feryad etti.

"O BENİM KOLLARIMDA ÖLDÜ"
Çocuğu Gazze'de öldürüldüğü öğrenilen acılı anne "Benim çocuğum ortadan yok oldu. O benim kollarım arasında öldü. Çocuklar nerede? Birisi bana lütfen söylesin. Yeter! Bu zulüm yeter! Bizler savunmasız insanlarız. Çocuklar aç öldü! Onlar hiçbir şey yemedi. Benim çocuklarım aç öldü. Çocuklar aç öldü! Onlar hiçbir şey yemedi. Benim çocuklarım aç öldü! Hiçbir şey yemediler yemin ederim." dedi.

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