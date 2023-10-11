Batı basının ikiyüzlülüğüne Hamas’tan tepki: Profesyonel olun! İsrail katliamın üstünü örtmeye çalışıyor

Batı basını ise tüm suçları görmezden gelerek, Hamas'ın çocukları öldürüldüğü iddia etti. Hamas ise yaptığı yazılı açıklama ile bu durumu yalanladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtildi.

KATLİAMIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." denildi.