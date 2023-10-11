Batı basının ikiyüzlülüğüne Hamas’tan tepki: Profesyonel olun! İsrail katliamın üstünü örtmeye çalışıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu"nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştayız." açıklamasını yaptı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu"nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştayız." açıklamasını yaptı.
İsrail, Hamas'a savaş ilan ederken, Gazze'ye hava saldırıları başlattı.
Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyuruldu.
Batı basını ise tüm suçları görmezden gelerek, Hamas'ın çocukları öldürüldüğü iddia etti. Hamas ise yaptığı yazılı açıklama ile bu durumu yalanladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtildi.
KATLİAMIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." denildi.
Herhangi bir araştırma yapılmadan İsrail hikayesini benimseme ve onun yanında yer almanın "medyanın çöküşü" olarak yorumlandığı açıklamada, bu tür iddialarla İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "katliam suçlarının üstünün örtülmeye çalışıldığı" ifade edildi.
Gazze Şeridi'ndeki sivillerin elektrik, su, gıda ve tıbbi hizmetlerden mahrum bırakılmasını "toplu katliam" olarak niteleyen Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarıyla İsrail'in askeri ve güvenlik oluşumlarını hedef aldığını, sivillere zarar verilmediğini vurguladı.
Açıklamada, İsrail'den yana durmakla suçlanan Batı medyasına, "profesyonel gazetecilik" yapma çağrısında bulunuldu.
Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.
Konuyla ilgili daha önce İsrail Ordu Sözcüsü'ne "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltilmişti.
Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" yanıtını vermişti.
FİLİSTİNLİ ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklarından birinin annesi acısını haykırarak feryad etti.
"O BENİM KOLLARIMDA ÖLDÜ"
Çocuğu Gazze'de öldürüldüğü öğrenilen acılı anne "Benim çocuğum ortadan yok oldu. O benim kollarım arasında öldü. Çocuklar nerede? Birisi bana lütfen söylesin. Yeter! Bu zulüm yeter! Bizler savunmasız insanlarız. Çocuklar aç öldü! Onlar hiçbir şey yemedi. Benim çocuklarım aç öldü. Çocuklar aç öldü! Onlar hiçbir şey yemedi. Benim çocuklarım aç öldü! Hiçbir şey yemediler yemin ederim." dedi.