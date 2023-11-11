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Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli muhabir: Tüm bilgiler İsrail ordusunun sansürüne uğruyor

Soykırımcı İsrail'i Gazze'deki kayıpları gizleme çabası elinde patlamaya devam ediyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, ordunun sansürü nedeniyle hastaneye kaldırılan İsrailli askerlerin sayısı ve durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. İsrailli muhabir, "Barzilai Hastanesi önünden size aktardığımız tüm bilgilerin İsrail ordusunun sansürüne uğradığını söylemeliyiz. Buraya yaralı askerlerin geldiğini söyleyebiliriz ancak izin verilene kadar onlar hakkında konuşmaya iznimiz yok." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 01:05 Güncelleme 12 Kasım 2023, 01:06
Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli muhabir: Tüm bilgiler İsrail ordusunun sansürüne uğruyor

İsrail ordusunun Gazze'ye karşı saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddiaların ortasında İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, ordunun sansürü nedeniyle hastaneye kaldırılan İsrailli askerlerin sayısı ve durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Askalan kentindeki Barzilai Hastanesinden yayın yaptığı sırada İsrailli bir muhabir 7 Ekim'den sonra açıklanan sansür nedeniyle buraya getirilen askerlerin durumu hakkında bilgi veremeyeceğini dile getirdi.



İsrailli muhabir, "Barzilai Hastanesi önünden size aktardığımız tüm bilgilerin İsrail ordusunun sansürüne uğradığını söylemeliyiz. Buraya yaralı askerlerin geldiğini söyleyebiliriz ancak izin verilene kadar onlar hakkında konuşmaya iznimiz yok." ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, 26 İsEkim'de basına gönderdiği mektupta, Gazze'ye ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istemişti.



Tel Aviv yönetimi, Gazze'deki saldırılar sırasında bugüne kadar 43 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Lübnan'daki Hizbullah ise Gazze'de ve Lübnan sınırında ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtmişti.

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