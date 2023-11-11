Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli muhabir: Tüm bilgiler İsrail ordusunun sansürüne uğruyor

İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, 26 İsEkim'de basına gönderdiği mektupta, Gazze'ye ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istemişti.





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Lübnan'daki Hizbullah ise Gazze'de ve Lübnan sınırında ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtmişti.

