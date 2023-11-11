Kanlı iş birliği! Siyaset Bilimci John Mearsheimer’den İsrail ve sıvazcısı ABD’ye büyük tepki: Bilerek Gazze’yi yerle bir ediyorlar

John Mearsheimer, "İsraillilerin Hamas'ın yaptıklarına nasıl tepki verdiğine bakarsanız Gazze'de bir cezalandırma harekatı yürütüyorlar. Sivil halkı cezalandırıyorlar. IDF sözcüsü, bunun kesin hedefleri olmayan bir harekat olduğunu açıkça belirtti. IDF sözcüsü, İsraillilerin Gazze'de büyük bir yıkım gerçekleştirmek istediklerini açıkça belirtti. Ve bu süreçte çok sayıda sivil öldürecekler.

BİLEREK GAZZE'Yİ YERLE BİR EDİYORLAR

Bu dehşet verici. İsrailliler, aralarında çocukların da bulunduğu kaç sivili öldürdü? Bana öyle geliyor ki bunu yaptığınızda savaş suçları işliyorsunuz. İsrailliler sadece Hmas'ı hedef almaya ve sivil kayıplarından kaçınmaya çalışsalardı, o zaman savaş suçu işlemediklerini öne sürebilirdiniz. Ama bunu yapmıyorlar, bilerek orayı yerler bir ediyorlar.

ABD İSRAİL'İ DURDURMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR

Bu çok büyük bir cezalandırma harekatıdır. Üstelik aynı zamanda Gazze'ye giden tüm yiyecek, su ve doğalgazı kestiler. Bu aslında Gazze'deki sivil nüfusu aç bırakacakları veya açlıktan öldürmeye çalışacakları anlamına geliyor.

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