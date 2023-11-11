Kanlı iş birliği! Siyaset Bilimci John Mearsheimer’den İsrail ve sıvazcısı ABD’ye büyük tepki: Bilerek Gazze’yi yerle bir ediyorlar

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından büyük şoka uğrayan İsrail'e yardım yağıyor. Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri, dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail'e açık destek veriyor.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından büyük şoka uğrayan İsrail'e yardım yağıyor. Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri, dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail'e açık destek veriyor.
İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını 36.günde de bombalamaya devam ediyor.
SOYKIRIMCI İSRAİL'E 320 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik 320 milyon dolarlık hassas bomba transferi için büyük bir silah anlaşması düzenlediği öğrenildi.
Wall Street Journal'ın aktardığına göre Biden yönetimi, 31 Ekim'de kongre liderlerine savaş uçakları tarafından ateşlenen hassas güdümlü bir silah türü olan Spice Family Gliding Bomb Assemblies'ın planlanan transferine ilişkin resmi bildirim gönderdi.
Wall Street Journal'ın ulaştığı yazışmalara göre anlaşma kapsamında silah üreticisi Rafael USA bombaları İsrail Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere İsrailli ana şirket Rafael Advanced Defence Systems'a devredilecek.
Transfer planında, ayrıca, silahların kullanımına ilişkin destek, montaj, test ve diğer teknolojilerin sağlanması da yer alacak.
İSRAİL DEFALARCA TALEP ETTİ
Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan daha önce İsrail ABD'den silah talebinde bulunmuştu. Bu talep yılın başında kongre liderlerine aynı resmi bildirimle gönderilmişti.
BİR SAVAŞ SUÇUDUR
ABD'li Siyaset Bilimci John Mearsheimer ise işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.
John Mearsheimer, "İsraillilerin Hamas'ın yaptıklarına nasıl tepki verdiğine bakarsanız Gazze'de bir cezalandırma harekatı yürütüyorlar. Sivil halkı cezalandırıyorlar. IDF sözcüsü, bunun kesin hedefleri olmayan bir harekat olduğunu açıkça belirtti. IDF sözcüsü, İsraillilerin Gazze'de büyük bir yıkım gerçekleştirmek istediklerini açıkça belirtti. Ve bu süreçte çok sayıda sivil öldürecekler.
BİLEREK GAZZE'Yİ YERLE BİR EDİYORLAR
Bu dehşet verici. İsrailliler, aralarında çocukların da bulunduğu kaç sivili öldürdü? Bana öyle geliyor ki bunu yaptığınızda savaş suçları işliyorsunuz. İsrailliler sadece Hmas'ı hedef almaya ve sivil kayıplarından kaçınmaya çalışsalardı, o zaman savaş suçu işlemediklerini öne sürebilirdiniz. Ama bunu yapmıyorlar, bilerek orayı yerler bir ediyorlar.
ABD İSRAİL'İ DURDURMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR
Bu çok büyük bir cezalandırma harekatıdır. Üstelik aynı zamanda Gazze'ye giden tüm yiyecek, su ve doğalgazı kestiler. Bu aslında Gazze'deki sivil nüfusu aç bırakacakları veya açlıktan öldürmeye çalışacakları anlamına geliyor.