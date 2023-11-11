Soykırımın 36’ncı gününde İsrailli muhabirden bomba itiraf: Savaşı zaten kaybettik

Soykırımcı İsrail tam 36 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırmaya devam ediyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.
İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
Katil İsrail ordusu tarafından katliam hız kesmeden devam ederken, İsrail Yayın Otoritesi muhabiri Yair Weinreb'ten bomba itiraf geldi.
"SAVAŞI ZATEN KAYBETTİK"
Televizyon programında yaşanan soykırım hakkında "Gazze'deki savaş bittikten sonra zafer kazandığımız yönünde bir izlenim oluşturamayacağız. Çünkü savaşı zaten kaybettik." ifadelerini kullandı.