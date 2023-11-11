PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımın 36'ncı gününde İsrailli muhabirden bomba itiraf: Savaşı zaten kaybettik

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 36. günde de devam ediyor. Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu. Öte yandan İsrail Yayın Otoritesi muhabiri Yair Weinreb televizyon programında yaşanan soykırım hakkında "Gazze'deki savaş bittikten sonra zafer kazandığımız yönünde bir izlenim oluşturamayacağız. Çünkü savaşı zaten kaybettik." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 22:37 Güncelleme 12 Kasım 2023, 00:57
Soykırımın 36’ncı gününde İsrailli muhabirden bomba itiraf: Savaşı zaten kaybettik

Soykırımcı İsrail tam 36 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

İsrailli muhabirden bomba itiraf

İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

Katil İsrail ordusu tarafından katliam hız kesmeden devam ederken, İsrail Yayın Otoritesi muhabiri Yair Weinreb'ten bomba itiraf geldi.

"SAVAŞI ZATEN KAYBETTİK"
Televizyon programında yaşanan soykırım hakkında "Gazze'deki savaş bittikten sonra zafer kazandığımız yönünde bir izlenim oluşturamayacağız. Çünkü savaşı zaten kaybettik." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Riyad’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Tazminat ödemeli... | GARANTÖRLÜK İÇİN HAZIRIZ
Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kasa Ekrem İmamoğlu’nun adamı Özgür Karabat’ta... YPG’ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke listede
Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar
SON DAKİKA