Soykırımın 36’ncı gününde İsrailli muhabirden bomba itiraf: Savaşı zaten kaybettik

"SAVAŞI ZATEN KAYBETTİK"

Televizyon programında yaşanan soykırım hakkında "Gazze'deki savaş bittikten sonra zafer kazandığımız yönünde bir izlenim oluşturamayacağız. Çünkü savaşı zaten kaybettik." ifadelerini kullandı.

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