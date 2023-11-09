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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dünyaya "Gazze" çağrısı: Siyonist soykırımı durduralım

İşgalci İsraill Gazze'de katliama imza atarak soykırım suçu işlerken ABD ve Batı katillere destek çıkıyor. Katil israil'in karşısında Başkan Erdoğan gerçekleri haykırırken bir çıkış da Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan geldi. Maduro "Önce Filistin halkını yok etmek istiyorlar, sonra tüm Müslümanları ve sonra da biz Hristiyanlara doğru ilerleyecekler" dedi. Nicolas Maduro, "Daha geç olmadan bu Siyonistleri durduralım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 16:43 Güncelleme 09 Kasım 2023, 17:08
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan dünyaya Gazze çağrısı: Siyonist soykırımı durduralım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin için gerçekleri haykırdı.

İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen katil İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk 11 binden fazla insanı katletti.

"Siyonist soykırımı durduralım"

ABD VE BATI KATİLLERİN YANINDA!
İşgal altındaki Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombardıman yapan katil İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirken Türkiye Filistin için net bir duruş sergiledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BATI'NIN OLABİLİR BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK
Geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi. Erdoğan son olarak hafta sonu Rize'de yaptığı konuşmada İsrail'e tepki göstererek "Katillerin yakasına yapışacağız" ifadelerini kullandı.

MADURO'DAN ÇIKIŞ: SİYONİST SOYKIRIMI DURDURALIM
Başkan Erdoğan gerçekleri haykırırken bir çıkış da Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan geldi. Maduro "Önce Filistin halkını yok etmek istiyorlar, sonra tüm Müslümanları ve sonra da biz Hristiyanlara doğru ilerleyecekler" dedi. Nicolas Maduro, "Daha geç olmadan bu Siyonistleri durduralım" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro şunları söyledi:

"Siyonist ırkçılar ve fanatikler Filistinli vatandaşları yok etmek istiyor. Tüm Arap halkını tüm Müslümanları yok etmek istiyorlar. Batı'nın yardımıyla 75 yıl önce nefret tohumlarını ektiler. Dinle beni ey güzel dünya... Dünya, ABD ve Avrupa ülkelerinde beni dikkatle dinleyin Nazizmden daha tehlikeli bir ideolojiyi yaymaya çalışıyorlar. İlk olarak Filistin halkına karşı baskınlarla, katliamlarla, soykırımlarla, atom bombalarıyla sonra bütün Araplara karşı olacak. Ve bütün Müslümanlara…Sonra bize, yani Katolik Hıristiyanlara doğru ilerleyecekler.

Çok geç olmadan katliamları durduralım. Siyonist soykırımı durduralım. Sevgili Filistin halkının hatırı için…"

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