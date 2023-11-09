Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dünyaya "Gazze" çağrısı: Siyonist soykırımı durduralım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin için gerçekleri haykırdı.
İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen katil İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk 11 binden fazla insanı katletti.
ABD VE BATI KATİLLERİN YANINDA!
İşgal altındaki Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombardıman yapan katil İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor.