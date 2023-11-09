Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dünyaya "Gazze" çağrısı: Siyonist soykırımı durduralım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin için gerçekleri haykırdı. İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen katil İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk 11 binden fazla insanı katletti. "Siyonist soykırımı durduralım" ABD VE BATI KATİLLERİN YANINDA!

İşgal altındaki Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombardıman yapan katil İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirken Türkiye Filistin için net bir duruş sergiledi. BAŞKAN ERDOĞAN: BATI'NIN OLABİLİR BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi. Erdoğan son olarak hafta sonu Rize'de yaptığı konuşmada İsrail'e tepki göstererek "Katillerin yakasına yapışacağız" ifadelerini kullandı.