Başkan Erdoğan’dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde İslam alemine Gazze çağrısı: Müslümanlar olarak birliğimiz güçlendirmeliyiz





"TİCARETTEN ENERJİYE, ULAŞTIRMADAN ÇEVREYE KADAR İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha şeffaf, daha adil uluslararası ekonomi ve finans sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak mevcut konjonktürde uluslararası ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı insan odaklı girişimlerini sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığına inanıyorum. Ticaret hacmimizi, ilk etapta 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi artırmalıyız. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan çevreye kadar işbirliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz. 2025 Vizyon Belgemizin de stratejik hedefleri arasında yer alan ve maalesef 20 yıldır hayata geçirilemeyen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nı artık yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Yatırım Bankası Ecobank'ın tüm üyelerin katılımıyla daha faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecektir."

Erdoğan, turizm ve seyahat sektöründe de işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini kaydederek, turizm bakanlarınca ekim ayında düzenlenen toplantıda bu konuların geniş şekilde ele alındığını söyledi.

Toplantıda Erzurum'un "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Yılı Turizm Başkenti" seçilmesine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "Sizleri de bu vesileyle medeniyetler kavşağı Erzurum'umuza davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, tüm üyeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdikleri ciddi enerji altyapı yatırımları sayesinde gerek Türkiye'nin gerekse bölgenin enerji arz güvenliğine önemli katkılarda bulunduklarını belirterek, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olarak birlikte atacağımız adımlarla bu alanda daha fazla rol alabiliriz. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar. Bu şiarla enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi daha temiz girişimler için müşterek yatırımlarımızı arttırmamız bu manada faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm üyeleri, Türkiye'nin imzaladığı, Bakü'de kurulacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet eden Erdoğan, çevre sorunlarının küresel bir tehdit haline gelmesi karşısında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında "Sıfır Atık Girişimi"ni başlattıklarını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında küresel bir girişim haline gelen bu proje kapsamında son olarak 1 Kasım'da Türkiye'de Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun ilk resmi toplantısını tertiplediklerini anlattı.