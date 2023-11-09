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Rusya'dan soykırımcı İsrail'e nükleer bomba uyarısı: Kabul edilemez

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken İsrailli Bakan Eliyahu, nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. İşgalci bakanın sözlerine Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belirli nedenlerden dolayı son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 18:15 Güncelleme 09 Kasım 2023, 18:37
Rusya’dan soykırımcı İsrail’e nükleer bomba uyarısı: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze'de nükleer bomba kullanılabileceğine dair açıklamasına tepki gösterdi.

"KIŞKIRTICI VE KABUL EDİLEMEZ"
Mariya Zaharova, "Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belirli nedenlerden dolayı son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

İSRAİL HAZIRLIK İÇİNDE
Böyle açıklamaların Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil halkın nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geldiğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu bir soykırım tehdidi mi? Bu tür açıklamaların hiçbir gerekçesi yok ve olamaz. Bu tür açıklamalar, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamakla kalmıyor, uygun olmayan senaryolarda bu silahın kullanılmasını ihtimalini değerlendirme hazırlığını gösteriyor."

SKANDAL SÖZLER SÖYLEMİŞTİ
İsrailli Bakan Eliyahu, geçen günlerde katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

"MECAZİ" SAVUNMASI
Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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