CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Hesap vakti yaklaştı! Batı ve ABD yöntem değiştirdi... NATO’dan açıklama...

Soykırımcı İsrail tam 34 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

AHaber CANLI YAYIN

İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.



İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle Gazze'de neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin

iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması

yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana 165 Filistinli, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL 56 CAMİYİ YIKTI



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN HAMLE

Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

İSRAİL ORTA DOĞU'YU TEHDİT EDİYOR

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da bölge ülkelerini tehdit ediyor. F-35 savaş uçağı filosunu ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerinin İsrail'e zarar vermek isteyen bölgedeki her ülkeye karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi

BATILI ÜLKELER SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Yargılanma korkusu ile karşı karşıya kalan birçok Batılı ülke ise söylem değiştirdi. ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini istediği haberi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bu haberden saatler sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden birinci ağızdan bu talebi doğruladı.

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar..

16:44: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu. Ölenlerin 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Gazze'de) Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. Müttefikler, insani yardımlar için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." dedi.

14:39 İnsani krizlere dair yaptığı çalışmalarla tanınan "ACAPS" kuruluşunun hazırladığı raporda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir ayda insani krizin geldiği duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Raporda, İsrail ordusunun 13 Ekim'de, 22 hastane dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara tahliye emri verdiği ve bunun, güneye ve orta şehirlere doğru kitlesel ve benzeri görülmemiş bir yer değiştirmeye yol açtığı belirtildi.

İsrail saldırılarının Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon nüfusun tümünü etkilediği vurgulanan rapora göre, toplam nüfusun yüzde 60'ından fazlasına tekabül eden 1,4 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi.

İsrail'in 8 Ekim'de ilan ettiği topyekün kuşatma ve Gazze'nin İsrail ile olan tüm geçiş noktalarını kapatması, bölgeye yeterli miktarda mal sağlanmasını engelledi.

Raporda 1,1 milyon kişinin acil olarak kişisel temizlik hizmetlerine ihtiyaç duyduğu ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riski altında olduğu tahmin ediliyor.

Gazze'deki insani duruma ilişkin raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yakıt ulaştırılmasına hiç izin verilmemesi, hastaneler, fırınlar, su arıtma ve kanalizasyon pompalama gibi diğer temel hizmetlerin çalışmasını engelliyor.

Acil olarak gıda dışı malzeme tedarikine, kentlerde yerinden edilmiş aileler için konut onarımına ve barınma yardımı için nakite ihtiyaç var."

13:39: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.

10:30 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

İsrail'in, hastaneleri bombalamasının ve onları askeri hedeflere dönüştürmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Maruf, korunması gereken bu tesislere yönelik saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

03.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.

02.16 Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd), Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 24'e karşı 19 oyla kabul etti. Senedd'de 8 Kasım'da yapılan oturumda Plaid Cymru partisinin ateşkes çağrısı yapan önergesi görüşüldü. Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, parlamentoda yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri kalıcı barış için ses çıkarmaya çağırdı.

00.00 ABD'DE KONGRE ÇALIŞANLARINA ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD'nin başkenti Washington DC'de 100'den fazla Kongre çalışanı Kongre Binası önünde bir araya gelerek, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Göstericiler, "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" ifadelerini kullanarak, "Seçmenlerimiz ateşkes için yalvarıyor ve biz de onların çağrılarına cevap veren çalışanlarız. Capitol Hill'deki patronlarımızın çoğu temsil ettikleri insanları dinlemiyor. Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes çağrısı yapmalarını, tüm rehineleri serbest bırakmalarını ve derhal gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz" dedi.

"Ateşkes şimdi" yazılı pankart açan Kongre çalışanları, çatışmalarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak, Kongre binasının merdivenlerine ve önüne gül ve karanfil bıraktı.

ABD'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 66'SI ATEŞKESİ DESTEKLİYOR

Data for Progress tarafından 20 Ekim'de yayınlanan bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 66'sı ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes çağrısı yapmasını istiyor. Ankete göre ayrıca, Demokratların yüzde 80'i bu çağrıyı destekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde az sayıda temsilci ateşkes çağrısında bulunurken, "insani duraklamalara" destek daha yüksek. Dick Durban geçen hafta insani ateşkes çağrısında bulunan ilk ABD Senatörü olarak kayıtlara geçti.

8 Kasım tarihinde yaşanalar...



22:30 İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu.

21.00 "GAZZE'DE KISA SÜREDE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in askeri yönteminde bir hata olduğu açık.

20.32 CİBALİYE KAMPINA YENİ SALDIRI

Hastane yakınına yapılan saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE ATEŞ ALTINDA

16.09 Soykırımcı İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'de vurulan bölgelerden alevler yükseliyor.

Han Yunus'ta Nasır Hastanesi'nden sadece yüz metre uzakta, bölgenin en büyük camisi hava saldırısında tamamen yıkıldı. El Cezire caminin yanında en az yüzlerce kişinin ekmek beklediği bir fırın olduğunu da belirtiyor.

Hiçbir uyarı olmaksızın yapılan saldırıda bomba, caminin üzerine şu ana kadar onlarca ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaç kişinin öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

BİR GÜNDE 15 İŞGAL TANKI İMHA EDİLDİ

14.50 El Kassam Tugayları Tawam kavşağı yakınında iki Siyonist tankını ve Şati kampının kuzeyindeki bir askeri aracı daha Yasin 105 füzesi ile imha ettiklerini, Gazze'nin güneyine giren araç topluluğunun yakınındaki İsrail askerlerini Concourse güdümlü füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Böylece el-Kassam Tugaylarının bugün imha ettiği İsrail tanklarının sayısı 15'e çıktı.

14.45 İsrail hava saldırıları Kudüs Üniversitesi'nin çevresini ve top mermileri ise Endonezya Hastanesi çevresindeki sivilleri de hedef aldı.

El-Rimal mahallesi ve Tel el-Hawa bölgeleri İsrail'in yoğun hava saldırıları ve bombardımanının hedefi oluyor.

13.50 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.

12.55 BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur."

BM Raportörü Rajagopal: "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor."

12.00 İslami Cihad hareketinin askeri kolu olan Kudüs Tugayları, Gush Dan, Sderot ve Mefilasim'i bombaladığını bildirdi.

BATI SOYKIRIM İSTİYOR: ATEŞKES DEĞİL İNSANİ YARDIM

11.47 G7'den üst düzey diplomatlar, Tokyo'daki toplantıların ardından "insani ara" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Acil olarak ihtiyaç duyulan yardımı, sivil hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları ve koridorları destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞGAL TANKLARINA "YASİN 105" YAĞMURU

11.35 El Kassam Tugayları, El-Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki daha iki adet "El-Yasin 105" füzesi ile imha ettiklerini bildirdi.

11.20 El Kassam Tugayları, Beyt Lahia'nın kuzeybatısındaki Sultan bölgesinde Siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle imha ederek ateşe verdiklerini duyurdu.

10.34 El Kassam Tugayları, Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki Siyonist tank ve personel taşıyıcıyı iki "El-Yasin 105" füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.

09.50 Soykırımcı İsrail dün gece Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi. İki saatten fazla bir süre boyunca kampüste kalan İsrail güçleri öğrenci hareketlerine ait mülkleri tahrip etti.

İŞGAL ORDUSUNA KASSAM DARBESİ

08.45 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde gece boyunca yaşanan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını açıkladı. 31 Ekim'de toprak işgaline başladığından bu yana en az 31 İsrail askeri öldürüldü.

EL HALİL'DE TEK BİR GAZETECİ KALMADI

08.10 İşgal altındaki Batı Şeria'da tutuklama kampanyası devam ediyor. İsrail askerleri El Halil'de aralarında iki kıdemli gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. El Cezire, El Halil'de artık gazeteci kalmadığını belirtti.

İsrail askerleri, aranan erkeklerin teslim olması yönünde baskı yapmak amacıyla çok sayıda kadın ve aile üyesini de gözaltına aldı. Filistinliler bunu rehin almaya benzer yasadışı gözaltı olarak tanımladılar.

07:41 İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

KARA BİRLİKLERİ ENGELLENDİ

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.





ŞEYTANIN AVUKATI ABD SOYKIRIMI AKLADI

02.00 Terör devleti İsrail, Gazze'de 33 gündür sistematik bir soykırım yapıyor. ABD ise şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

4 Kasım'da yaşananlar görsele için tıklayınız

