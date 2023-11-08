Siyonazi İsrail’i eleştiren akademisyenlerin peşinde: Tel Aviv’i kınayana ödül yok

İsrail Gazze'de haftalardır soykırım uygularken Batı ise yalnızca soykırımcıya destek vermekle kalmıyor, Gazze'de abluka altında füze yağmuruna tutulan sivillerin sesini de duymazdan geliyor. Gazze'de abluka altında tutulan 2 milyon Filistinli etnik temizliğe tabi tutulurken İsrail'in sözde "meşru müdafaa hakkını" savunan Batı ülkeleri, Filistin'i desteklemek için düzenlenen eylemlere müdahale ediyor, İsrail aleyhinde yapılan açıklamaları ise tek tek not ediyor.
ALMANYA İSRAİL'İ ELEŞTİRENLERİ FİŞLİYOR
Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Alman akademik dünyası, akademisyenlerin İsrail'i eleştirip eleştirmediğini de incelemeye başladı.
İSRAİL'İ ELEŞTİRENE AKADEMİK ÖDÜL YOK
Lübnan asıllı Avusturyalı akademisyen Ghassan Hagem; Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar hareketi hakkındaki görüşleri nedeniyle almaya hak kazandığı akademik ödülü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
AKADEMİK ZORBALIK: SİYASİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLA
X sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Hagem, Alman akademisyenlerin kendisine ödül verilip verilmeyeceğine karar vermeden önce siyasi görüşlerini incelediklerini söyledi.
Akademisyen Ghassam Hagem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bir Alman bursu için aday gösterildim. Entelektüel değerimi kanıtlamak için çok çalıştım. Geçen hafta beni aday gösterenler tarafından entelektüel değerim hakkında değil; "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar hareketi sempatim" hakkında bir açıklama yapmam istendi.
Bu hafta burs/ödül komitesi, beni aday gösterenlere ödülü/parayı alıp almamam konusunda karar veremeyeceklerini söyledi. İşte böyle. Başka bir sebepten ziyade beni aday gösterenlere saygımdan dolayı isim vermek istemiyorum. Ancak birkaç kişinin başına gelen bu olayı sizinle paylaşmak istiyorum.
FİLİSTİNLİ YAZARLARIN ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
Almanya son haftalarda Filistinli yazarlara yönelik etkinliklerini iptal etmeleri için kitap fuarlarına baskı yapıyor. Ayrıca, hükümet açıkça İsrail'i eleştirdiği düşünülen kişileri sınır dışı etmekle tehdit ediyor.