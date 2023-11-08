Siyonazi İsrail’i eleştiren akademisyenlerin peşinde: Tel Aviv’i kınayana ödül yok

AKADEMİK ZORBALIK: SİYASİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLA

X sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Hagem, Alman akademisyenlerin kendisine ödül verilip verilmeyeceğine karar vermeden önce siyasi görüşlerini incelediklerini söyledi.

Akademisyen Ghassam Hagem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bir Alman bursu için aday gösterildim. Entelektüel değerimi kanıtlamak için çok çalıştım. Geçen hafta beni aday gösterenler tarafından entelektüel değerim hakkında değil; "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar hareketi sempatim" hakkında bir açıklama yapmam istendi.

Bu hafta burs/ödül komitesi, beni aday gösterenlere ödülü/parayı alıp almamam konusunda karar veremeyeceklerini söyledi. İşte böyle. Başka bir sebepten ziyade beni aday gösterenlere saygımdan dolayı isim vermek istemiyorum. Ancak birkaç kişinin başına gelen bu olayı sizinle paylaşmak istiyorum.