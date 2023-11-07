Dünya onu İsrailli askere attığı tokatla tanımıştı! META provokasyonu yine devrede: Filistin’in ’cesur kızı’ Ahed Tamimi sahte paylaşım yüzünden gözaltında!

Tüm dünya onu, henüz 13 yaşındayken İsrail li askere attığı tokatla tanıdı.

SAHTE INSTAGRAM PAYLAŞIMI DOLAYISIYLA...

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahed Tamimi'yi adına açılan sahte Instagram hesabı paylaşımı dolayısıyla gözaltına aldı. Bu, onun adına İsrailli Batı Şeria'daki yerleşimcilerin "katledilmesi" çağrısında bulunan bir Instagram gönderisinin yayınlanmasının ardından geldi.

INSTAGRAM'DA NE YAZDI:

"Yerleşimcilere mesajımız:

(Biz) El Halil'den Cenin'e kadar Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde sizi bekliyoruz.

Seni katledeceğiz ve sen de Hitler'in sana yaptığının şaka olduğunu söyleyeceksin.

Kanını içeceğiz ve kafatasını yiyeceğiz.

Haydi, seni bekliyoruz."