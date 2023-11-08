Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin üçüncü yıldönümünü kutluyor! İşgalden kurtarılan Hankendi’de gövde gösterisi

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bırakarak dualar etti.
30 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ
27 Eylül 2020'de başlayan İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, yaklaşık 300 yerleşim birimini işgalden kurtarmıştı.
Azerbaycan ordusunun otuz yıldan fazla bir süredir işgal altında olan Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden olmuştu.
10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ermenistan, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.
Azerbaycan ordusu İkinci Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 şehit verdi