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Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin üçüncü yıldönümünü kutluyor! İşgalden kurtarılan Hankendi’de gövde gösterisi

Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı ile elde ettiği zaferin üçüncü yıldönümünü kutluyor. Azerbaycan, 19 Eylül’deki antiterör operasyonu ile 30 yıllık işgalden kurtarılan Hankendi’de düzenlenen askeri geçit töreni ile resmen gövde gösterisi yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 15:28 Güncelleme 08 Kasım 2023, 15:31
Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin üçüncü yıldönümünü kutluyor! İşgalden kurtarılan Hankendi’de gövde gösterisi

Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin üçüncü yıldönümünü kutluyor. İkinci Karabağ Savaşı ile 44 günde Ermenistan'a karşı elde edilen zaferi kutlayan Azerbaycanlılar, şehitliklere koştu. 19 Eylül'de düzenlenen antiterör operasyonu ile otuz yıldır işgal altında olan toprakların tamamının kurtarılması ile Azerbaycan bu yıl zaferi çok daha güçlü bir şekilde kutluyor.

HANKENDİ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Antiterör operasyonunun düzenlendiği Hankendi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı ile askeri geçit düzenlendi.

Hankendi'de ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Sınır Teşkilatı, Devlet Güvenlik Teşkilatı ve Özel Kuvvetler askerlerinin yürüyüş yaptığı törende, antiterör operasyonunda ele geçirilen askeri araçların ve teçhizatın bir kısmı sergilendi.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bırakarak dualar etti.

30 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ

27 Eylül 2020'de başlayan İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, yaklaşık 300 yerleşim birimini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusunun otuz yıldan fazla bir süredir işgal altında olan Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden olmuştu.

10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ermenistan, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.

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