Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin üçüncü yıldönümünü kutluyor! İşgalden kurtarılan Hankendi’de gövde gösterisi

Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin üçüncü yıldönümünü kutluyor. İkinci Karabağ Savaşı ile 44 günde Ermenistan'a karşı elde edilen zaferi kutlayan Azerbaycanlılar, şehitliklere koştu. 19 Eylül'de düzenlenen antiterör operasyonu ile otuz yıldır işgal altında olan toprakların tamamının kurtarılması ile Azerbaycan bu yıl zaferi çok daha güçlü bir şekilde kutluyor.