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Aliyev Azerbaycan bayrağını Hocalı ve Hankendi’de göndere çekti

Azerbaycan’ın Karabağ’da 19 Eylül’de düzenlediği ve bir günde zafere ulaşarak 30 yıldan fazla bir süredir işgal altında olan topraklarını geri aldığı antiterör operasyonunun ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgeyi ziyaret etti ve Hocalı ile Hankendi’de Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:21 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:22
Aliyev Azerbaycan bayrağını Hocalı ve Hankendi’de göndere çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'de düzenlenen antiterör operasyonu ile otuz yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılan şehirleri ziyaret etti ve Karabağ'ın kritik noktalarında Azerbaycan bayrağını yeniden göndere çekti.

AZERBAYRAN BAYRAĞINI GÖNDERE ALİYEV ÇEKTİ

Aliyev Hankendi ve Hocalı'da, Şuşa iline bağlı Malıbeyi köyü ile Hankendi'ye bağlı Kerkicahan kasabalarında, Asgeran'da ve Ağdere'de Azerbaycan bayrağını tek tek göndere çekti.

Özellikle de 1992'de 613 Azerbaycan Türk'ünün katledildiği Hocalı'ya yeniden Azerbaycan bayrağı diken Aliyev'in Karabağ ziyareti tarihe damga vurdu.


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