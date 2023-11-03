Katil İsrail’in bombaladığı küçük Rital yürekleri dağladı: Beni bombaladılar

Siyonist İsrail ordusu , abluka altındaki Gazze Şeridi 'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Annesi ve kız kardeşi hayatını kaybederken ailesinin diğer üyeleri ise enkaz altında kaldı.











Rita'nın bir Filistinli ile yaptığı diyalog gündem oldu. Rital'ya, "Adın ne? Sana ne oldu?" sorusuna, "Adım Rital, beni bombaladılar" sözleri ile verdiği cevap yürekleri dağladı.

İşte Rital ve konuşmaları

- Nasılsın? Adın ne?

- Rital.

- Sorun ne Rital? Sana ne oldu?

- Beni bombaladılar.

- Kim?

- İsrail ordusu.

- İyi misin?

- Evet.

- Rital bombalama yarın sona erecek. Çok güzel bir kız olacaksın ve seni tekrar ziyarete geleceğiz. Tamam mı Rital?



Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Yaralıları taşıyan ambulans konvoyu da bombalandı. İlk belirlemelere göre ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.



Saldırı sonrası açıklamada bulunan Düny Sağlık Örgütü, "Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük" dedi.



ÖNCE HASTANE ŞİMDİ DE OKUL



Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de bulunan ve yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Bombalama sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.











