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+18 İÇERİK! Katil İsrail çocukları öldürüyor! İşte kare kare katliam

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen soykırım yapıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Ölenlerden 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın. İşte İsrail'in kare kare katliamı...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:48 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:59
+18 İÇERİK! Katil İsrail çocukları öldürüyor! İşte kare kare katliam 1

İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

+18 İÇERİK! Katil İsrail çocukları öldürüyor! İşte kare kare katliam 2

Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin yüzde 40'tan fazlası çocuk.

+18 İÇERİK! Katil İsrail çocukları öldürüyor! İşte kare kare katliam 3

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın), Hamas kontrollü sağlık yetkililerine dayandırdığı verilere göre, Filistin'de 3 haftada 3 binden fazla çocuk öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Bu kapsamda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor.

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