+18 İÇERİK! Katil İsrail çocukları öldürüyor! İşte kare kare katliam

İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin yüzde 40'tan fazlası çocuk.
İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın), Hamas kontrollü sağlık yetkililerine dayandırdığı verilere göre, Filistin'de 3 haftada 3 binden fazla çocuk öldürüldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Bu kapsamda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor.