+18 İÇERİK! Katil İsrail çocukları öldürüyor! İşte kare kare katliam

İsrail -Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Gazze 'de saatte 5 çocuk öldürülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin yüzde 40'tan fazlası çocuk.

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İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın), Hamas kontrollü sağlık yetkililerine dayandırdığı verilere göre, Filistin'de 3 haftada 3 binden fazla çocuk öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Bu kapsamda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor.