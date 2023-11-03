Önce hastane şimdi de okul! Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağır yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var





BAKAN KOCA: ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ İÇİN DAHA FAZLA NE OLMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya ilişkin, "İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.