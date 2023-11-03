Önce hastane şimdi de okul! Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağır yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki ambulansları vurduktan sonra Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı.Sabah Saatlerinde de Kudüs Hastanesi bombaların hedefi olmuştu.
İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki ambulansları vurduktan sonra Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı.Sabah Saatlerinde de Kudüs Hastanesi bombaların hedefi olmuştu.
Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin ana girişini bombaladı. İkinci saldırı ise önceki saldırılarda yaralanan ve durumu ağır olanları Refah Sınır Kapısı'na götürecek olan ambulans konvoyu yapıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NİN ÖNÜNDE YAŞANAN SALDIRI BİR KATLİAM
Filistin Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırının bir katliam olduğunu açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak, dünyaya insani felaket uyarısı yapmıştı.
YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN "DÜNYAYA ÇAĞRI"
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.
Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.
Bakanlık, Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'nden bir konvoyun yaralıları taşımak için yerel saatle 16.00'da hareket edeceğini duyurmuştu.
EN AZ 60 ÖLÜ VAR
Şifa Hastanesi Müdürü: Hastane kapısındaki katliamda en az 60 ölü ve yaralı var.
"DEHŞETE DÜŞTÜK"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştüklerini belirtti.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastalar, sağlık çalışanları ve tesisler ile ambulansların her zaman korunması gerektiğini yineledi.
Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilim karşısında ateşkesin derhal sağlanması çağrısında bulundu.
BAKAN KOCA: ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ İÇİN DAHA FAZLA NE OLMALI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya ilişkin, "İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
ÖNCE ŞİFA SONRA ENDONEZYA HASTANESİNİ VURDU
İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin bahçesinin ardından Endonezya Hastanesi'ni vurdu.
Endonezya Hastanesi Müdürü Atef Al-Kahlot: Hastanenin merkezi elektrik jeneratörü durdu. 184 böbrek yetmezliği olan hastanın hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz
ÖNCE HASTANE ŞİMDİ DE OKUL
Alınan son dakika bilgisine göre; İsrail uçakları, sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd okulunu vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var.