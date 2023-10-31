6 ABD YAPIMI BOMBAYLA SALDIRILDI

Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi. İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 500 Filistinli can vermişti.







KATLİAMI ABD TEŞVİK ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran soykırımcı İsrail'e çok sert tepki gösterdi.



Katlaimı ABD'nin teşvik ettiğini dile getiren Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.



Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" demişti.