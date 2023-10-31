6 ABD YAPIMI BOMBAYLA SALDIRILDI
Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi. İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 500 Filistinli can vermişti.
KATLİAMI ABD TEŞVİK ETTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran soykırımcı İsrail'e çok sert tepki gösterdi.
Katlaimı ABD'nin teşvik ettiğini dile getiren Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" demişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.
İSKOÇYA BAŞBAKANI YUSUF'TAN TEPKİ
Soykırımcı İsrail 6 ton bombayla Gazze'deki Cibaliye Kampı'nı vurmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, kanlı İsrail tarfından katledilen binlerce sivil için üzgün olduğu söyleyerek tepki gösterdi.
"DÜNYA SİZİ KORUYAMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"
Başbakan Yusuf, "Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkek, kadın ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bu umursamazlık kınanmalıdır." ifadelerine yer verdi.
KATİL İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Richard Hecht, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduklarını itiraf ederek yüzsüzlükte adeta çığır açtı.