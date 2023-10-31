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Soykırımcı İsrail Gazze'deki Cibaliye Kampı'nı ikinci kez vurdu! Çok sayıda şehit var

Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500 masum Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, Cibaliye kampını üst üste ikinci kez vurdu. Dünkü saldırıda 100'den fazla kişi can verirken Filistin makamları bugünkü saldırıda onlarca kişinin öldüğünü duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 17:46 Güncelleme 01 Kasım 2023, 14:19
Soykırımcı İsrail Gazze’deki Cibaliye Kampı’nı ikinci kez vurdu! Çok sayıda şehit var

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Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



3542'Sİ ÇOCUK 8525 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
7 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde süren İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e Filistinli şehit düştü. 21 bin 643 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 2 bin Gazzeli de enkaz altında, akıbeti bilinmiyor.



MÜLTECİ KAMPINI BOMBALADI! ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR
Öte yandan İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi. Bölgede sıcak çatışmalar baş gösterirken İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürtttü.

Katil İsrail mülteci kampını vurdu!





Karada bozguna uğrayan İsrail ise yine havadan sivilleri hedef aldı. İşgal güçleri, üst üste ikinci kez Cibaliye kapmını vurdu.

Dünkü saldırıda 100'den fazla kişi can verirken Filistin makamları bugünkü saldırıda onlarca kişinin öldüğünü duyurdu.

6 ABD YAPIMI BOMBAYLA SALDIRILDI
Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi. İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 500 Filistinli can vermişti.



KATLİAMI ABD TEŞVİK ETTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran soykırımcı İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

Katlaimı ABD'nin teşvik ettiğini dile getiren Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" demişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

İSKOÇYA BAŞBAKANI YUSUF'TAN TEPKİ
Soykırımcı İsrail 6 ton bombayla Gazze'deki Cibaliye Kampı'nı vurmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, kanlı İsrail tarfından katledilen binlerce sivil için üzgün olduğu söyleyerek tepki gösterdi.

"DÜNYA SİZİ KORUYAMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"
Başbakan Yusuf, "Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkek, kadın ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bu umursamazlık kınanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Katil İsrail'den katliam itirafı!

KATİL İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Richard Hecht, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduklarını itiraf ederek yüzsüzlükte adeta çığır açtı.

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