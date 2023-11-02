Bakan Fidan’dan AB’ye sert tepki: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "AB, küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" dedi. Fidan, 'AB Genişlemesi ve Reformu' başlığı altında bakanlar düzeyinde yapılan toplantının kapalı oturumunda Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır" ifadesini kullandı.

"MÜZAKEREYİ KENDİ ÇIKARLARINA ALET ETMELERİ ÖNLENMELİ"

Fidan, AB'nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış" ifadelerini kullandı.