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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 19:35 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 19:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “AB Genişlemesi ve Reformu” konulu Dışişleri Bakanları Konferansı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği (AB) küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığınca AB Genişlemesi ve Reformu başlığı altında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının kapalı oturumunda, Gazze'deki insanlık dramına değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır." ifadesini kullandı.

Fidan, AB'nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Fidan, bazı AB ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında izin verenler, Filistin'de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır." diye konuştu.

Muhataplarını "Gazze'de İsrail'in sivilleri katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?" sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB'nin küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana'ya geçmek üzere Berlin'den ayrıldığı bilgisi edinildi.

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