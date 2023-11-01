Kuzey Kore dünyaya kapanıyor: Onlarca ülkeden büyükelçiliklerini çekecek

Kuzey Kore devlet medya kuruluşu KCNA, pazartesi günü, ülkenin büyükelçiliklerinin geçen hafta Angolalı ve Ugandalı liderlere "veda" ziyaretleri yaptığını ve her iki Afrika ülkesindeki yerel medyanın Kuzey Kore'nin buradaki büyükelçiliklerinin kapatıldığını bildirdiğini belirtti.

Kuzey Kore dünyaya kapanıyor. Pyongyang İspanya, Hong Kong ve Afrika ülkelerinin birçoğunda büyükelçiliklerini kapatmaya hazırlanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un büyükelçilik hamlesinin ülkenin yaşadığı en büyük dış politika değişimlerinden birine zemin hazırladığı düşünülüyor.

KUZEY KORE EKONOMİSİ Mİ ZAYIFLIYOR?

Kuzey Kore merkezli web sitesi NK Pro'da bugün yayımlanan bir raporda Pyongyang'ın küresel ayrılma eğiliminin Kuzey Kore ekonomisinin zayıfladığının göstergesi olarak yorumlandı.

Kuzey Kore ve Güney Kore ilişkileriyle ilgilenen Seul'ün birleşme bakanlığı ise çekilmenin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına sağlanan finansmanı kısıtlamayı amaçlayan uluslararası yaptırımların etkisini yansıttığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası toplumun yaptırımları güçlendirmesi nedeniyle döviz kazandırıcı işleri sekteye uğradığı ve büyükelçiliklerin daha fazla sürdürülmesini zorlaştırdığı için geri çekiliyor gibi görünüyorlar. Bu, geleneksel olarak dost ülkelerle asgari diplomatik ilişkileri bile sürdürmenin zor olduğu Kuzey Kore'nin ekonomik durumunun bir işareti olabilir.

TARİH VERİDİ: BÜYÜKELÇİLİKLER TEK TEK KAPATILACAK

Bakanlığa göre Kuzey Kore'nin 159 ülkeyle resmi ilişkileri var fakat Angola ve Uganda'dan çekilene kadar yurt dışında üç konsolosluk ve üç temsilcilik de dahil olmak üzere 53 diplomatik misyonu var.

Güney Koreli Yonha haber ajansına göre Kuzey Kore, İtalya'daki misyonunun komşu ülkedeki işleri yürütmesi nedeniyle büyükelçiliklerini de kapatacak.

Kuzey Kore'nin İspanyol Komünist Partisi ile yazışmalarında Kuzey Kore Büyükelçiliğinin 26 Ekim'de kapatılacağı belirtiliyor.

KUZEY KORE İLE İSPANYA ARASINDA 2019 KRİZİ

Kuzey Kore'nin Madrid'deki büyükelçiliği, Kim Jong-Un'u devirmek isteyen bir grubun üyelerinin 2019'da büyükelçiliğe zorla girip ateşeyi taraf değiştirmeye zorlayıp ardından bodrum kata bağladıkları eylemin ardından büyük gündem olmuştu.

Pyongyang, olayı "egemenliğin ciddi ihlali ve terör saldırısı" olarak kınamış ve ABD'yi, grubu kapsamlı bir şekilde soruşturmamakla suçlamıştı.