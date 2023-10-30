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Siyonist yaratıklar! Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerleri dans etti | Gazze diye diye tepindiler

Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze’yi aralıksız bombalamaya devam ediyor. Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliamlarını sürdürürken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü. Katil ordusu, hep bir ağızdan “Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?” "Gazze" diyerek sevinç naraları atarak böğürdü.Katil İsrail ordusunun büyük küstahlığı tekrar gözler önüne serilirken o anlar sosyal medyadan büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 01:01 Güncelleme 31 Ekim 2023, 01:52
Siyonist yaratıklar! Gazze’ye bombalar yağarken İsrail askerleri dans etti | Gazze diye diye tepindiler

Gazze'de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze'yi aralıksız bombalamaya devam ediyor.

Katil İsrail Dostluk Hastanesi'ni bombaladı!



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağmaya devam ederekın binlerce sivil İsrail tarafından katletildi.

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliamlarını sürdürürken bölgeden skandal görüntüler geldi.

Katil İsrail Gazze halkı ile küstahça dalga geçti!



İSRAİL ASKERLERİ YÜKSEK MÜZİKLE DANS ETTİ
Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü.

GAZZE DİYE BÖĞÜREREK KAN KUSTULAR
Katil ordusu, hep bir ağızdan "Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?" sorusuna "Gazze" diye sevinç naraları atarak böğürdü. Katil İsrail ordusunun büyük küstahlığı tekrar gözler önüne serilirken o anlar sosyal medyadan büyük tepki topladı.


"BUNLARIN KENDİ LEŞLERİNE DE SAYGISI YOK"
O görüntüler sosyal medyadan büyük tepki topladı. Bir sosyal medya kullnıcısı, "Bunların kendi leşlerine de saygısı yok bir tarafta kendi leşlerinin sahipleri ağlıyor diğer tarafta bunlar eğleniyor insanlık kendi adlarına bile yok." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Son dakika: İsraillilerden A Haber yayınına taciz! Gazzede insanlık dramı yaşanırken siyonistler sınırda müzik açıp dans ettiler

Öte yandan geçtğimiz günlerde ise Gazze'de bir insanlık suçu işlenirken İsrailliler sınırda müzik açıp kamera önünde dans etmişlerdi. A Haber Muhabiri Özlem Aktay, İsraillilerin yayını taciz etmesine "Hemen 5 kilometre ötede büyük bir insanlık dramı yaşanırken kim olduğunu bilmediğimiz, sivil asker ya da polis de olabilir, müzik açıp dans etmişlerdi.

İnsan olan bunu yapmaz! İsrailli askerler katliamın gölgesinde dans etti

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