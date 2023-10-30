Siyonist yaratıklar! Gazze’ye bombalar yağarken İsrail askerleri dans etti | Gazze diye diye tepindiler

GAZZE DİYE BÖĞÜREREK KAN KUSTULAR Katil ordusu, hep bir ağızdan "Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?" sorusuna "Gazze" diye sevinç naraları atarak böğürdü. Katil İsrail ordusunun büyük küstahlığı tekrar gözler önüne serilirken o anlar sosyal medyadan büyük tepki topladı.



"BUNLARIN KENDİ LEŞLERİNE DE SAYGISI YOK"

O görüntüler sosyal medyadan büyük tepki topladı. Bir sosyal medya kullnıcısı, "Bunların kendi leşlerine de saygısı yok bir tarafta kendi leşlerinin sahipleri ağlıyor diğer tarafta bunlar eğleniyor insanlık kendi adlarına bile yok." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Öte yandan geçtğimiz günlerde ise Gazze'de bir insanlık suçu işlenirken İsrailliler sınırda müzik açıp kamera önünde dans etmişlerdi. A Haber Muhabiri Özlem Aktay, İsraillilerin yayını taciz etmesine "Hemen 5 kilometre ötede büyük bir insanlık dramı yaşanırken kim olduğunu bilmediğimiz, sivil asker ya da polis de olabilir, müzik açıp dans etmişlerdi.