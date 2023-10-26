Filistinli Bakan Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 20 gündür düzenlediği saldırıların bilançosuna dikkati çekti.
Filistinli Bakan Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 20 gündür düzenlediği saldırıların bilançosuna dikkati çekti.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktığını aktaran Ziyara, bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını "benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendiren Ziyara, şunları kaydetti:
"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla birlikte yerle bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı."
Gazze Şeridi'nde sağlık, iskan, tarım, eğitim ve altyapı gibi yaşamın tüm yönleriyle yok edilmeye çalışıldığının altını çizen Ziyara, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki bölgede temel yaşam ihtiyaçlarının yok edildiğini, insanların bombardımanlarla veya su ve gıdadan mahrum bırakılarak ölüm tehlikesi yaşadığını ifade etti.
Filistin İskan Bakanı, Gazze'de durumun bu şekilde devam etmesi halinde binlerce sivilin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 24 Ekim'de yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" ifadeleri kullanılmıştı.
A HABER YAYINI SIRASINDA TACİZ!
Gazze'de bir insanlık dramı yaşanırken İsrailliler, sınırda müzik açıp kamera önünde dans ettiler.
A Haber Muhabiri Özlem Aktay, "Hemen 5 kilometre ötede büyük bir insanlık dramı yaşanırken kim olduğunu bilmediğimiz, sivil asker ya da polis de olabilir, müzik açıp dans ediyorlar. İşte onlar için bu kadar önemli bu yaptıkları" dedi.
Tam bu sırada arabadan inip muhabirimiz Özlem Aktay'ın yanına yaklaşan iki kişiden biri, kameralara dans edip elindekileri gösterdi. Aktay, "Kadın ve çocuklar öldürülmüş umurlarında bile değil. Söylenecek söz yok. Yayınımız sırasında yanımıza kadar geldiler" ifadelerini kullandı.
BOŞ SOKAKLARDA ŞOV
Öte yandan günlerdir kara saldırısına hazırlanan İsrail'in tanklarla girdiği nokta hakkında değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Kuzeyde duvarın hemen dibinde tarım alanları var. Tanklarla girdikleri yer boş bir alan. Hamas bunun planını yaptığı için o bölgeler tuzaklı, mayınlı yerler. Burada kullandıkları zırhlı araçlar var ancak girer girmez çıkan İsrail çapulcu sürü var.
Hamas pazartesi günü birkaç metre ilerledikten sonra geri püskürttükleri açıkladı. Daha fazla ileri gidemezler. Hani İsrail dünyanın en güçlü ordu ya hani MOSSAD en güçlü istihbarat teşkilatı ya. Hadi mayın tarlasından bir geçit açıp gitsinler de bir görelim. Ben ilk baştan beri söylüyorum İsrail'in bu alana girme şansı asla yok" dedi.