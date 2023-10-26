İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktığını aktaran Ziyara, bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını "benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendiren Ziyara, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla birlikte yerle bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı."