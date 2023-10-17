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İnsan olan bunu yapmaz! İsrailli askerler katliamın gölgesinde dans etti

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atarken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü. A Haber görüntülediği o anları aktaran Emine Kavasoğlu, "İnanılmaz anlara tanıklık ettik donduk kaldık." dedi.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 15:34 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:50
İnsan olan bunu yapmaz! İsrailli askerler katliamın gölgesinde dans etti

Soykırımcı İsrail yıllardır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor.

İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail saldırıların dozunu artırarak katliama başladı.

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Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen, hastaneleri bomnalayan İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi. Batı'nın ve ABD'nin gazını arkasına alan İsrail güçleri rezilliklerine de devam ediyor.

İSRAİL ASKERLERİNDEN SKANDAL
İsrail'in Gazze'yi bombaladığı esnada işgalci askerlerin imza attığı görüntüler vicdanları sızlattı.

GAZZE BOMBALANIRKEN DANS ETTİLER
İsrail güçlerinin Gazze sınırı Sderot'ta yüksek müzik eşliğinde dans ederek eğlendikleri görüldü.

Bir yandan bomba sesleri duyulurken bir yandan da dans edilmesi israil'in barbarlığını gözler önüne koydu.

"DONDUK KALDIK"
O anları A Haber görüntülerken Emine Kavasoğlu yaşadıklarını anlattı.

Kavasoğlu şahit oldukları karşısında donup kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Burada hepimizin tüyleri diken diken oldu. Arkada askeri kontrol noktası var. Bir grup İsrailli geldi bomba seslerini bastıran bir gürültüyle dans etmeye başladılar. Gerçekten tüylerimiz diken diken izledik. Bir yandan bombalar patlıyor… Yaşadıklarımızı anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Binlerce insanın öldüğünden bahsediyoruz ama bangır bangır müzik sesiyle dans etmek gerçekten inanılmaz anlara tanıklık ettik donduk kaldık."

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