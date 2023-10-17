İnsan olan bunu yapmaz! İsrailli askerler katliamın gölgesinde dans etti

Soykırımcı İsrail yıllardır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor.
İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail saldırıların dozunu artırarak katliama başladı.
Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen, hastaneleri bomnalayan İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi. Batı'nın ve ABD'nin gazını arkasına alan İsrail güçleri rezilliklerine de devam ediyor.