İnsan olan bunu yapmaz! İsrailli askerler katliamın gölgesinde dans etti

"DONDUK KALDIK"

O anları A Haber görüntülerken Emine Kavasoğlu yaşadıklarını anlattı.

Kavasoğlu şahit oldukları karşısında donup kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Burada hepimizin tüyleri diken diken oldu. Arkada askeri kontrol noktası var. Bir grup İsrailli geldi bomba seslerini bastıran bir gürültüyle dans etmeye başladılar. Gerçekten tüylerimiz diken diken izledik. Bir yandan bombalar patlıyor… Yaşadıklarımızı anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Binlerce insanın öldüğünden bahsediyoruz ama bangır bangır müzik sesiyle dans etmek gerçekten inanılmaz anlara tanıklık ettik donduk kaldık."