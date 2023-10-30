Netanyahu’nun dünyayı getirdiği içler acısı hal! Dağıstan’da Tel Aviv’den gelen uçak için havalimanını bastılar! İşgalci aradılar

Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.
Filistin bayrakları taşıyan Dağıstanlılar çatışmalardan kaçmış İsraillilerin kaldığı iddiasıyla Hasavyurt'taki bir otele de baskın yaptı. Fakat otelde işgalci İsrail vatandaşı bulunmadığı anlaşılınca orada kriz daha fazla büyümedi.
UÇUŞA KAPATILDI
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.
Reuters'a açıklamada bulunan Rus yetkililer ayrıca, havalimanı personeli haricindeki tüm şahısların oradan uzaklaştırıldığını ileri sürdü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde öfkeli gruptaki bazı Dağıstanlıların, rölantide çalışan uçaklara tırmanarak camları kırmaya çalıştığı görülürken, "Yahudiler için buradayız. Onları bıçaklamaya, öldürmeye geldik" sözleri dikkat çekti.
İsrail'den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Yerel sağlık yetkilileri ikisi ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını ifade etti. RIA haber ajansı, olayda dokuz polis memurunun yaralandığını ve bunlardan ikisinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Reuters'a konuşan güvenlik güçleri uçaktaki yolcuların güvende olduğunu söyledi.
60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
RIA'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre, 60 kişi daha sonra gözaltına alındı ve protestoculardan 150'sinin kimliği tespit edildi.
Öte yandan Dağıstan'daki Kafkasya Müslümanları Koordinasyon Merkezi, olayları kınayan bir bildiri yayınlayarak, yaşananların İslam dininin ruhuna ve Kuzey Kafkas halklarının geleneklerine aykırı olduğunu duyurdu.
Dağıstan hükümeti Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan cumhuriyet genelinde güvenlik önlemlerini güçlendirdiğini söyledi.
Dağıstan Devlet Başkanı Sergei Melikov, Dağıstanlılar "haksız insanların ve politikacıların eylemlerinin kurbanlarının acılarıyla empati kurarken ve Filistin'de barış için dua ederken" bile olayın yasaların ağır bir ihlali olduğunu söyledi.
Telegram mesajlaşma uygulamasında "Yasak bir şey yapmamış silahsız insanları bir güruh olarak beklemenin cesareti yoktur" diyen Melikov, başka bir yerde de meydana gelen ayaklanmalar için dış aktörleri suçladı.
800 YAHUDİ AİLE TAHLİYE EDİLMELİ
Rusya'nın havacılık otoritesi Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada tüm "izinsiz vatandaşların" havaalanından çıkarıldığını belirtirken, internette dolaşan video kliplerde polisin bazı protestocuları tutukladığı görüldü.
Yerel dini yetkililer, çoğu güneydeki Derbent kentinde olmak üzere Dağıstan'ın dört bir yanından tahmini 800 Yahudi aileyi tahliye etmeleri gerekebileceğini öne sürdü.
İşgalci İsrail, karşıtı eylemler bununla da sınırlı kalmadı. Komşu Kabardey-Balkar bölgesindeki bir başka şehir olan Nalçik'te, Pazar günü erken saatlerde bir işgalci İsrail'e ait bir merkez ateşe verildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından 2022 yılında ülkeyi terk eden Moskova'nın eski baş hahamı Haham Pinchas Goldschmidt, "Dağıstan'ın 4 farklı şehrinden ... Yahudileri öldürmek isteyen çetelere dair raporlar alıyoruz" şeklinde tweet attı.
YAHUDİLERİ KORUMANIZI BEKLİYORUZ
Havaalanı saldırısıyla ilgili bir açıklama yapan İsrail, Rus yetkilileri kendi yetki alanlarındaki İsraillileri ve Yahudileri korumaya çağırdı.
Kudüs'teki dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail devleti, herhangi bir yerde İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere zarar vermeye yönelik girişimleri ciddi bir şekilde değerlendirmektedir" denildi. "İsrail, Rus kolluk kuvvetlerinden tüm İsrail vatandaşlarını ve Yahudileri korumalarını beklemektedir."