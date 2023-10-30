Netanyahu’nun dünyayı getirdiği içler acısı hal! Dağıstan’da Tel Aviv’den gelen uçak için havalimanını bastılar! İşgalci aradılar

Reuters'a açıklamada bulunan Rus yetkililer ayrıca, havalimanı personeli haricindeki tüm şahısların oradan uzaklaştırıldığını ileri sürdü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde öfkeli gruptaki bazı Dağıstanlıların, rölantide çalışan uçaklara tırmanarak camları kırmaya çalıştığı görülürken, "Yahudiler için buradayız. Onları bıçaklamaya, öldürmeye geldik" sözleri dikkat çekti.

UÇUŞA KAPATILDI Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.

Filistin bayrakları taşıyan Dağıstanlılar çatışmalardan kaçmış İsraillilerin kaldığı iddiasıyla Hasavyurt'taki bir otele de baskın yaptı. Fakat otelde işgalci İsrail vatandaşı bulunmadığı anlaşılınca orada kriz daha fazla büyümedi.

Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.

İsrail'den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yerel sağlık yetkilileri ikisi ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını ifade etti. RIA haber ajansı, olayda dokuz polis memurunun yaralandığını ve bunlardan ikisinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Reuters'a konuşan güvenlik güçleri uçaktaki yolcuların güvende olduğunu söyledi.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

RIA'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre, 60 kişi daha sonra gözaltına alındı ve protestoculardan 150'sinin kimliği tespit edildi.

Öte yandan Dağıstan'daki Kafkasya Müslümanları Koordinasyon Merkezi, olayları kınayan bir bildiri yayınlayarak, yaşananların İslam dininin ruhuna ve Kuzey Kafkas halklarının geleneklerine aykırı olduğunu duyurdu.

Dağıstan hükümeti Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan cumhuriyet genelinde güvenlik önlemlerini güçlendirdiğini söyledi.